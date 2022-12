Wer verträgt wie viel Wahrheit?

Hollenbach. Wenige Wochen vor dem Corona-Lockdown im Jahr 2020 hatte das Theater Hollenbach mit „Wer hat Angst vorm weißen Mann?“ noch einen großen Erfolg erzielt. Nach über zwei Jahren Zwangspause kann jetzt die Theatertradition in dem Mulfinger Teilort endlich weitergehen, und zwar mit der Komödie „Nedd woahr“ von Arno Boas.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Bissige Dialoge

In ein hohenlohisches Dorf kommt ein schusseliger Professor, gefolgt von einer geheimnisvollen Agentin. Der Professor will ein Mittel testen, nach dessen Einnahme der Proband nur noch die Wahrheit sagt.

Die Verwicklungen, die das auslöst, führen nicht nur bei dem Wissenschaftler zu überraschenden Erkenntnissen.

Mehr zum Thema Theater der Kolpingsfamilie Markelsheim „Unverhofft kommt doch so oft!“ Mehr erfahren

Das Stück des mehrfach preisgekrönten Finsterlohrer Autors Arno Boas verbindet bissige Dialoge und Situationskomik mit einem Schuss Nachdenklichkeit. Es wurde von Regisseur Florian Brand für die Hollenbacher Bühne bearbeitet und aktualisiert.

Premiere ist am Freitag, 20. Januar, in der Dreschhalle Hollenbach. Weitere Aufführungen sind am 21., 27., 28., 29. Januar sowie am 4. und 5. Februar. Beginn jeweils 19.30 Uhr, sonntags 18.00 Uhr.