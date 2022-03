Wenig Beute, viel Schaden

Aub. In der Nacht auf Sonntag wurde in einen großen Schlachtbetrieb in Aub eingebrochen. Ein oder mehrere bislang unbekannte Täter verschafften sich zwischen Samstag, 19.30 Uhr, und Sonntag, 1 Uhr, gewaltsam Zutritt zu dem Schlachthof in der Rothenburger Straße.

Nachdem die Einbrecher in das Betriebsgebäude gelangt waren, wurden in den Büroräumen mehrere Türen und Schränke aufgehebelt, nach Bargeld und sonstigen Wertsachen durchsucht und ein Bargeldbetrag im unteren vierstelligen Bereich entwendet.

Der hinterlassene Sachschaden liegt bei etwa 20 000 Euro. Der Einbruch wurde erst am Sonntagmittag festgestellt und die Polizeiinspektion Ochsenfurt informiert, welche die weiteren Ermittlungen hierzu führt.

Zeugen sollen sich mit der Polizeiinspektion Ochsenfurt unter Telefon 09331/8741-130 in Verbindung setzen.