Mit dem Kauf anliegender Grundstücke sichert sich der Werkzeughersteller „Bass“ in Niederstetten die Möglichkeit für eine Erweiterung des Firmensitzes im Gewerbegebiet „Hohe Buche“.

„Seit dem Neubau unseres Werks in 2004 sind wir stetig gewachsen. Die vergangenen Monate waren dabei die stärksten in der fast 75-jährigen Unternehmensgeschichte“, so Martin Zeller, Geschäftsführer von Bass

