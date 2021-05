Weitere Lockerungen

Landkreis Schwäbisch Hall. Die 7-Tages-Inzidenz für den Landkreis Schwäbisch Hall lag Ende vergangener Woche laut Robert-Koch-Institut bei 133,7 und ist damit am fünften Werktag in Folge unter dem Schwellenwert 150. Dadurch treten an diesem Montag, 17. Mai, folgende Änderungen beim Einzelhandel in Kraft: Der Einzelhandel, soweit dieser nicht bereits von Ausnahmen erfasst ist (zum Beispiel Lebensmittelläden, Drogerien, Blumenläden, etc.), kann nach dem Click-und-Meet-Modell öffnen. Die Kunden können den Einzelhandel nach vorheriger Terminvereinbarung für einen begrenzten Zeitraum und unter Vorlage eines negativen Coronatestergebnisses, das nicht älter als 24 Stunden ist, betreten. Für vollständig Geimpfte und Genesene entfällt in der Regel das Erfordernis eines negativen Tests. Auch hierbei gelten die entsprechenden Infektionsschutzmaßnahmen aus der Corona-Verordnung und des Infektionsschutzgesetzes, insbesondere die entsprechende flächenmäßige Beschränkung der gleichzeitig anwesenden Kunden sowie die Pflicht zum Tragen einer medizinischen Maske. Der Lockdown hat den Einzelhandel auch in unserem Landkreis stark getroffen. Die ersten Öffnungsschritte sind deshalb für die Geschäfte sehr wichtig. Um mit den schrittweisen Öffnungen keinen erneuten Anstieg der Inzidenz befürchten zu müssen, ist die Einhaltung der Vorschriften und das regelmäßige Testen unerlässlich“, so Landrat Gerhard Bauer in einer Pressemitteilung. lra

