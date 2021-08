Hohenlohekreis. In dieser Woche finden im Hohenlohekreis weitere Impfaktionen statt. Am Samstag, 14. August, wird von 8 bis 12 Uhr sowie von 13.30 bis 16 Uhr ein mobiles Impfteam auf dem Wertstoffhof Stäffelesrain in Beltersrot im Einsatz sein. Zudem fährt der Impfbus weiter durch die Städte und Gemeinden und macht dabei an den folgenden Stationen Halt: Dienstag, 10. August, 9 bis 17 Uhr: Altes Rathaus Künzelsau. Mittwoch, 11. August, 14 bis 19 Uhr: Nobelgusch, Pfedelbach. Donnerstag, 12. August, 14 bis 19 Uhr: Aldi-Parkplatz, Forchtenberg.

Geimpft wird jeweils ohne vorherige Anmeldung mit dem Impfstoff von Johnson&Johnson. Mit diesem Impfstoff ist keine zweite Impfung notwendig. Auf Wunsch stehen auch andere Impfstoffe zur Verfügung. Geimpft wird solange der Vorrat reicht.

Das Mitbringen von Lichtbildausweis, Impfausweis sowie Versichertenkarte ist hilfreich, aber nicht unbedingt notwendig.

Im Kreisimpfzentrum Öhringen findet immer freitags und samstags von 8 bis 18 Uhr und sonntags von 8 bis 15 Uhr Impfen ohne Termin statt.

