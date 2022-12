Weitere Autoscheibe beschädigt

Rothenburg. Zu einem bereits gemeldeten Fall, bei dem in der Bahnhofstraße in Rothenburg ob der Tauber die Windschutzscheibe eines BMW des Typs X3 mutwillig beschädigt wurde, kam jetzt ein weiterer Fall hinzu, der nach Polizeiangaben vermutlich dem selben Täter zuzuordnen ist.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

In den Abendstunden am vergangenen Mittwoch wurde auf dem Friedhofsparkplatz in der Erlbacher Straße ebenfalls die Windschutzscheibe eines schwarzen VW Golf beschädigt. Die Handlungsweise des Täters lassen auf einen Zusammenhang zu der Sachbeschädigung des BMW in der Ansbacher Straße schließen. pol