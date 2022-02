Weinbau und Wasserschutz

Hohenlohekreis. Der Informationsabend „Aktuelle Regelungen für den Weinbau in Wasserschutzgebieten“ mit Fortbildung zur Pflanzenschutz-Sachkunde, findet am Dienstag, 22. Februar, um 19 Uhr im Onlineformat statt. Bei der Veranstaltung werden die aktuellen rechtlichen Regelungen in den Wasserschutzgebieten unter anderem im Zusammenhang mit der geänderten Pflanzenschutz-Anwendungsverordnung oder auch der Düngeverordnung vorgestellt. Empfehlungen zum integrierten Pflanzenschutz und zu weinbaulichen Maßnahmen, bilden die weiteren inhaltlichen Schwerpunkte. Interessierte mit Betriebs- und /oder Wohnsitz im Hohenlohekreis, können an der Veranstaltung teilnehmen und sie nach § 9 Pflanzenschutzgesetz als zweistündige Fortbildungsveranstaltung anerkennen lassen. Der Registrierungslink für die Veranstaltung kann beim Landwirtschaftsamt Main-Tauber-Kreis per E-Mail unter lwa-veranstaltung@main-tauber-kreis.de., angefordert werden. Alle Informationen werden vor dem Termin per E-Mail zusammen mit dem Registrierungslink mitgeteilt.

