Wein, Trüffel und Festspiele im Paket

Röttingen. Das Tauberstädtchen Röttingen ist seit langem für seine Weine und seine Festspiele bekannt. Das Tourismuskonzept „Wein & Festspiele“ wurde für die kommende Festspielsaison um einen Baustein erweitert. Besucher haben nun die Möglichkeit, vor den Abendvorstellungen die malerische Landschaft Röttingens auf der Trüffelbesichtigungsplantage zu genießen.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Mitten im Röttinger Feuerstein befindet sich seit 2018 die erste Trüffelbesichtigungsplantage Deutschlands. Die Tourismusleitung der Stadt Röttingen, Weronika Tokarczyk, und der Tourismusfachmann Daniel Rudolf streben eine gemeinsame Vermarktung „Wein, Trüffel und Festspiele“ an. „Uns war von Beginn an klar, dass wir das Alleinstellungsmerkmal der drei Bausteine nutzen möchten, um Besuchern ein Rundum-sorglos-Paket für den kommenden Sommer zusammenzustellen“, sagt Weronika Tokarczyk.

Die Betreiber der Trüffelbesichtigungsplantage haben Degustationen entsprechend an die Termine der Abendstücke der Frankenfestspiele angepasst, so dass hier ein reibungsloser Ablauf garantiert sei. Festspielgäste haben die Möglichkeit, vor den Vorstellungen an einer der beiden Degustationen teilzunehmen und im Anschluss die Vorstellung im Burghof zu genießen. Anmeldung sind unter www.taubart.de/anmeldung oder www.tourismus-roettingen.de möglich.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Festspielbesucher können nach den Abendvorstellungen von „Zorro“, dem „Wirtshaus im Spessart“ und „Baskerville“ das Angebot der Festspielbusse nutzen. Es verkehren der Festspielbus der APG (Würzburg – Giebelstadt – Röttingen) und der FN-Festspielbus, welcher die Strecke des Taubertals abdeckt (Tauberbischofsheim – Lauda-Königshofen – Bad Mergentheim – Weikersheim - Röttingen). Alle Termine unter www.frankenfestspiele.de.