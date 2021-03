Bad Mergentheim/Breisach. Im Badischen Winzerkeller Breitach und im gräflichen Haus Kageneck ist die geschichtliche Verbindung des Ordensritters, Graf Johann Heinrich von Kageneck, zu Mergentheim bekannt. Für ein neues Firmenlogo des Badischen Winzerkellers, wurde jetzt für den Jahrgang 2020 der Schriftzug von „Graf Kageneck“ und sein Wappen verwendet.

Porträt in der Kurstadt

Seit 1984 befindet sich ein Porträt des Landkomturs Johann Heinrich Freiherr von Kageneck in Bad Mergentheim. Das Original hängt in der guten Stube der Ordensniederlassung in Siebeneich/Südtirol. Es war ein Geschenk von Pater Cornelius Buchheim aus Lengmoos für unterstützende Arbeiten bei der Ausgestaltung der museal genutzten Räume in der Kommende, so die namentliche Widmung auf der Rückseite. Heute schmückt es die „Teutschmeisterstube“ im Arsenal der „Weiß-Blauen“. Kageneck war 1688 aufgrund mehrfacher Empfehlungen von hoher Stelle mit erst 22 Jahren in die Ballei Franken aufgenommen worden. Er hatte bis 1697, im Jahr seiner Bestellung zum Hauskomtur in Ellingen, in der kaiserlichen Infanterie gedient, um in dem für die Aufnahme in den Deutschen Orden geforderten militärischen Nachweis zu kommen.

Nachfolge angetreten

Johann Heinrich v.K. war bereits am 17. Januar 1702 hochmeisterlicher Hofrat und spätestens 1708 avancierte er zum Präsidenten des Hofrates in der Ordensresidenz in Mergentheim. Zu der Zeit waren zirka 120 Personen in seiner Verwaltung in der Residenz beschäftigt. Dies hinderte ihn aber nicht, im Frühjahr 1709, die Nachfolge in der Tiroler Ballei anzutreten. hgb