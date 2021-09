„Weg mit Gefunzel“

Auf Seite sieben der FN-Ausgabe vom 16. September, war als Überschrift zu lesen „Höchstwertung von fünf Sternen verteidigen“. Der Radweg „Liebliches Taubertal - Der Klassiker“, von Rothenburg bis nach Wertheim, steht im laufenden Jahr wieder im Zertifizierungsverfahren. Im Dreijahresrhythmus wird diese Bewertung überprüft. Er gilt als internationales Aushängeschild. „Die Ferienlandschaft Liebliches Taubertal“, ist eine beliebte Raddestination. Seit zwölf Jahren holt der Radweg fünf Punkte, ununterbrochen die Höchstzahl. Der Tourismusverband „Liebliches Taubertal“, Geschäftsführer Jochen Müssig, hat alle Städte und Gemeinden am Radweg sensibilisiert auf die Einhaltung der Vorgabe zu achten. Ständig wurden noch Verbesserungen vorgenommen. Weikersheim schert nun plötzlich aus dieser Linie aus und nun steht in unmittelbarer Nachbarschaft zu dem Radweg diese technische Anlage, zu Werbezwecken erstellt. Was sagt denn Herr Müssig zu dieser „Meisterleistung“? Wie reagieren die Prüfer des allgemeinen deutschen Fahrradclubs, wenn sie diese technische Entgleisung sehen, die auch die Sicherheitsgefährdung der Radler beinhaltet. Dann ist die Höchstbewertung kaputt und unser Alleinstellungsmerkmal auch. Fazit: Dieser „Fortschritt“ hat mit dem Flair von Weikersheim und dem „Lieblichen Taubertal“ gar nix zu tun – im Gegenteil – Fehler können immer passieren, man muss dann dazu stehen und korrigieren. Also weg mit dem „Gefunzel“.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1