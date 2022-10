Weben, Filzen und Silber schmieden

Hohebuch. Die Ländliche Heimvolkshochschule Hohebuch bietet im November folgende Seminare und Kursean:

Smartphone-Führerschein für Kinder von acht bis 13 Jahren (dritte bis sechste Klasse) mit Elternteil. Donnerstag, 3. November, 9 bis 16.30 Uhr. Spätestens mit dem Wechsel in die weiterführende Schule ist das Smartphone aus dem Alltag nicht mehr wegzudenken. Im Seminar geht es um die Smartphone-Nutzung der Kinder, die gerade einsteigen. Diese Fragen werden behandelt: Wie steige ich sicher ein? Was kann das Smartphone alles? Auf was gilt es bei Social Media zu achten? Welche wichtigen Funktionen und Sicherheitseinstellungen gibt es? Referentin: Miriam Hanselmann, klickeasy, EDV-Fachfrau.

Filzdesign mit Integration von Gestricktem, Freitag, 4., 15 Uhr, bis Sonntag, 6. November, 18 Uhr. Man kann filzen? Man kann Stricken? Man hat verschiedene Materialien oder unfertige Arbeiten zu Hause? Dann ist dieser Kurs der richtige. Es erwartet die Teilnehmer eine Präsentation verschiedener Techniken, Materialien und den Umgang mit „kniffligen Momenten“. Gefilzt wird eine kastenförmige Weste unter Verwendung der vorgestellten Techniken. Referentin: Julia Struzh, Filzerin.

Silberschmieden, Einblick ins Silberschmiedehandwerk, Samstag, 5., 9 Uhr, bis Sonntag, 6. November, 15 Uhr. Interessierte Laien erhalten Einblick ins Silberschmiedehandwerk. Bei der Bearbeitung eines Schmuckstücks nach eigenem Entwurf werden die Techniken des Sägens, Feilens, Treibens und Lötens sowie einfache Formen des Edelsteinfassens vermittelt. Vorhandene Kenntnisse können vertieft werden. Meist wird mit 925er Silber gearbeitet. Referentin: Christine Hellmann, Siberschmiedin.

Klangschalen und heilsames Singen: „Zur Ruhe kommen“, Samstag, 5. November, 9.30 bis 17 Uhr. Achtsames Hören und Spüren der obertonreichen Klangschalen, angeleitete Übungen mit den Klangschalen, ein Klangbad und das Singen von Liedern aus verschiedenen Traditionen führen zu Entspannung und Stille. Die Schwingungen der Klangschalen wirken bis tief in die Zellen und regen so die Selbstheilungskräfte an. Für alle, die Freude am Singen und Klingen haben. Keine Vorkenntnisse erforderlich. Referentin: Sandra Rose, Klangtherapeutin.

Folkloretänze und meditative Tänze, Samstag, 5. November, 14 Uhr, bis Sonntag, 6. November, 17 Uhr. Den Kreistänzen aus aller Welt zu mitreißender Musik folgen am Sonntag meditative Tänze und Poesie zum Thema „Rose“. Alle, die gerne tanzen, werden ihre Freude an den eingängigen Melodien und Tänzen haben. Ein Vergnügen für Anfänger und fortgeschrittene Tänzer jeden Alters. Die Tage sind einzeln buchbar. Referentin: Ingrid Kusserow, Tanzpädagogin, Gartenexpertin.

Smartphones und Tablets Anwendungskurs. Donnerstag, 10. November, 9 bis 16.30 Uhr. Man besitzt ein Smartphone oder ein Tablet mit Android Betriebssystem, arbeitet bereits damit und möchte neue Funktionen kennenlernen? Man bespricht erweiterte Funktionen und Nutzungsmöglichkeiten, wie E-mailverwaltung, erweiterte WhatsApp-Funktionen, Sicherheitseinstellungen, Terminverwaltung, Fotoübertragung, Sicherung der Handydaten und nützliche Apps. Grundkenntnisse sind erforderlich. Referentin: Margit Hanselmann, klickeasy, EDV-Fachfrau.

Werkstatt Weben: Farbverflechtung – Farbenrausch, Freitag, 11. November, 16 Uhr, bis Sonntag, 13. November, 13.30 Uhr. Die Farben der Garne locken zum Tun und Gestalten. In der geordneten Farbverflechtung oder einfach spontan in die Kette eingefügt: Ein farbenfrohes Gewebe entsteht. Man webt einen Gebrauchsgegenstand oder ein frei wählbares Objekt. Erfahrene und neugierige Weber können in Farbgestaltung schwelgen. Referentin: Waltraud Binder, Weberin.

Erzählseminar: Märchen selbst erzählen. Man kann den Stil des Erzählens finden, Freitag, 11. November, 17 Uhr, bis Sonntag, 13. November, 15 Uhr. Der Kurs richtet sich an alle Menschen, die das lebendige Erzählen erlernen oder üben möchten. Mit praktischen Übungen wird die Stimme geschult und der eigene Erzählstil gefunden. Referentin: Nora Lettau, Pädagogin, Märchenerzählerin.

Gefilzte Tiere für die Weihnachtskrippe, Samstag, 12. November, 9 bis 17 Uhr. Man hat die Wahl: Drei liegende Schafe oder lieber Ochs und Esel oder ein Kamel für die Weihnachtskrippe? Oder Vögel für den Tannenbaum und dazu eine kleine Weihnachtsmaus? Eine Vielfalt von Tieren kann gefilzt werden, unabhängig von Weihnachten, sind für die Winterzeit auch Schneehase, Eisbär, Pinguin und Fuchs möglich. Referentin: Rotraud Reinhard, Filzkünstlerin.

Winterwerkstatt mit Weiden, Montag, 14. November, 9.30 bis 17 Uhr. Hirsch, Elch oder Schaf werden frei geflochten: Ein Grundgerüst aus Weiden wird mit biegsamen Weidenruten so lange umwickelt, bis daraus das gewünschte Tier entsteht. (Höhe zirka 60 Zentimeter). Alternativ können altbewährte Weihnachtsdeko, wie große Sterne oder „Weidentropfen“, geflochten werden. Referentin: Inge Hoffmann-Vogel, Korbflechterin.