Igersheim/Weikersheim. Wassergymnastik für werdende Mütter, auch für nicht schwangere Teilnehmerinnen: Wassergymnastik kann Kurse für die Geburtsvorbereitung nicht ersetzen, aber sinnvoll ergänzen. Im 30 Grad warmen Wasser, kann der Körper gut entspannen. Es werden Bänder und Gelenke weniger belastet, als beim Trockentraining, da vom Wasser rund 50 Prozent des Körpergewichts getragen wird. Die Durchblutung wird unterstützt und der Kreislauf angeregt, wodurch mehr Sauerstoff ins Blut gelangt. Ab Freitag, 24. Juni, von 11 bis 11.45 Uhr mit Nelja Balles. Flair Hotel Lochner in Markelsheim, fünf Termine. Einführung in die Computerwelt: Geeignet ist dieser Kurs für Computereinsteiger, die sich Grundkenntnisse im Umgang mit dem Computer (Notebook, PC, Tablet), aneignen möchten. Die Teilnehmer werden schrittweise mit der Bedienung, den Funktionen und Möglichkeiten der Geräte vertraut gemacht. Das Einrichten und Nutzen von Programmen, wie, Office-, Foto-, Video- und Musik-Anwendungen für Hobby und Freizeit, werden dabei kennengelernt. Ab Freitag, 24. Juni, von 17 bis 19.15 Uhr mit Lothar Bankwitz. Johann-Adam-Möhler-Schule, drei Termine.

Führung durch die Schlossmühle: Die Führung gibt dem Besucher einen Einblick in die über 900-jährige Geschichte der Schlossmühle in Laudenbach sowie den technischen Fortschritt des Mahlbetriebs im späten 19. und 20. Jahrhundert. Der historische Werdegang der Mühle, das bis heute vollständig erhaltene Inventar und dessen technische Erläuterung stehen dabei im Fokus der Besichtigung. Die Teilnahme ist nur mit Anmeldung möglich. Am Donnerstag, 23. Juni, von 18 bis 19.30 Uhr mit Johannes Röder. Weikersheim, Schlossmühle Laudenbach, ein Termin.