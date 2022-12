Was gibt es Neues aus der Kreisstadt?

Künzelsau. Auch im neuen Jahr bietet die Stadtverwaltung Künzelsau jeden ersten Samstag im Monat eine Stadtführung für Einzelpersonen oder kleine Gruppen an.

Hier werden in etwa anderthalb Stunden Geschichtliches aus der Ganerbschaft und der jüngeren Zeit ebenso dargeboten wie Informationen zum aktuellen Kulturangebot, den bestehenden Einkaufsmöglichkeiten und was es sonst Neues in Künzelsau gibt. Friederike Spieles führt am Samstag, 7. Januar, durch die Kreisstadt. Treffpunkt ist um 11 Uhr am Alten Rathaus an der Balustrade.

Die Anmeldung kann telefonisch bei Stefan Kraut unter 07940/129-117 oder per Mail an Stefan.Kraut@Kuenzelsau.de erfolgen. Anmeldeschluss ist am Freitag, 6. Januar, um 18 Uhr. Wer außer der Reihe eine Stadtführung buchen möchte, kann sich ebenfalls an Stefan Kraut wenden.