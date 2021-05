Warme Kerzenlichter, Psalmen und Gebete in alter Klostertradition

Laudenbach. Am Vorabend des Pfingstfestes veranstaltet gibt es eine Vigilfeier in der Bergkirche. Der Wortgottesdienst mit Lichtfeier, Psalmen und Gesängen aus der Tradition der liturgischen Feierformen in Kathedralkirchen und Klöstern, beginnt am Samstag, 22. Mai, um 21 Uhr. Die Vigilfeier stammt aus dem Brauch der Kirche der Frühzeit, die Nacht vor einem hohen kirchlichen Festtag mit Lesungen und Gebeten zu verbringen. Zu dieser Gebetswache gehört auch das Luzernarium, die Lichtfeier. Die Vigilfeier will geistlich auf das Hohe Pfingstfest einstimmen. Regionalkantor Michael Müller und eine Schola aus Mitgliedern des Jugendchores St. Johannes Mergentheim gestalten mit Pfarrer Burkhard Keck die Feier in der Laudenbacher Bergkirche, die durch Kerzenlicht erhellt sein wird. Die für die Vigil benötigten Kerzen mit Tropfschutz können für einen Kostenbeitrag erworben werden. Das Gotteslobbuch sollte man mitbringen. Anmeldung im Pfarrbüro Laudenbach bis Freitag, 17 Uhr, unter pfarramt.laudenbach@drs.de.

