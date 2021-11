Warenverkauf mit 2-G-Regel

Öhringen. Nach Verkündigung der neuen Corona-Verordnung des Landes am Mittwoch hat die Stadt Öhringen beschlossen, den Öhringer Weihnachtsmarkt in seiner bekannten Form abzusagen.

„Eine Umsetzung unter den nun geltenden 2G plus Regeln ist für uns nicht machbar“, sagt Oberbürgermeister Thilo Michler. „Wir möchten dennoch den Menschen nach den Strapazen der letzten Zeit ein Angebot machen und etwas Hoffnung geben. Die neuen Regelungen lassen einen reinen Warenverkaufsmarkt mit 2G zu. Dieser soll nun auf dem Marktplatz und im Schlosshof ab dem zweiten Adventswochenende, ergänzend zum Sortiment des lokalen Einzelhandels, Individuelles, Kunstvolles und Besonderes anbieten. Unter freiem Himmel, mit 2G, Kontrollen, Abstand und Maske, bietet der Warenverkaufsmarkt ein hohes Maß an Sicherheit“, so der Oberbürgermeister.

Wie im Einzelhandel gilt auf dem Markt 2G, Maskenpflicht, ein Abstandsgebot und es wird Kontrollen geben. „Sicherheit hat höchste Priorität, denn jedes Gesetz muss auch kontrolliert werden, sonst bringt es nichts“, so OB Thilo Michler.

Für die kontrollierten Personen soll es ein kostenfreies Armband geben. Die Bänder erleichtern dabei allen Händlern und der Gastronomie die Kontrollpflichten hinsichtlich des 2G-Status. Bei den Kontrollen wird das Ordnungsamt zugegen sein. Zusätzlich wird Security eingesetzt. In der Gastronomie gilt aktuell ebenfalls 2G im Innenbereich. Außenbewirtung ist für nicht-immunisierte Personen mit PCR-Test möglich.

Angepasste Öffnungszeiten

Die Öffnungszeiten des Warenverkaufsmarktes werden denen des Einzelhandels angepasst: freitags 14 bis 19 Uhr und samstags 10 bis 19 Uhr. Um Abstände gut einhalten zu können, werden die Parkplätze auf dem Marktplatz an den drei Adventswochenenden gesperrt. So können die Marktstände mit genügend Freiraum aufgestellt und besucht werden.

Alternative Parkmöglichkeiten finden sich am Bahnhof, rund um die Alte Turnhalle sowie die Kultura und Herrenwiese. Zusätzlich gibt es am 18. und 19. Dezember ein Impfangebot des mobilen Impfteams in der Kultura von 11 bis 18 Uhr ohne Termin.