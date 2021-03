Die Brücke ist augenscheinlich weg und das Holztragwerk der Brücke liegt in seiner rückgebauten Form seitlich am Rande des nebenan verlaufenden Wirtschaftswegs. Beim Betrachten des Hauptträgers, der aus nebeneinanderliegenden Einzelholzquerschnitten besteht, ist zu erkennen, dass die beiden äußeren Randträger substanzielle Schäden aufweisen.

AdUnit urban-intext1

Die, wie in der Pressemitteilung der Stadt Bad Mergentheim beschrieben, auf einen mangelnden konstruktiven Holzschutz zurückzuführen sind. Der nordöstliche Randträger ist sehr stark und der südwestliche Träger nur leicht betroffen.

Die Zwischenbalken haben keine Schäden. Ein Standsicherheitsproblem der Brücke lässt sich aus diesem Schadensbild nicht ableiten und für mich als fachkundiger Ingenieur stellt sich die Frage, wieso hat man keine Instandsetzung des Brückenträgers „ins Auge gefasst“. Eine Reparatur der Randbalken in Form eines Austausches oder bereichsweisem Ersetzen der Träger erscheint durchaus möglich.

Sicherlich, ein Ausheben des Hauptträgers wäre auf Grund der notwendigen Arbeiten über dem Autobahnzubringer zu prüfen gewesen. Für den Rückbau der Brücke wurde diese Variante gewählt.

AdUnit urban-intext2

Bei einer frühzeitigeren Instandsetzung der bereits 2018 festgestellten Schäden hätte die aufgetretene Beeinträchtigung der Verkehrssicherheit von Fahrzeugen auf dem Autobahnzubringer durch herab fallende morsche Holzteile vermieden werden können. Letztendlich ist „das Kind in den Brunnen gefallen“.

Die Art und Weise des Rückbaus mit dem Absägen der intakten Stützen und dem Entfernen des Asphaltbelags hat zusätzliche Spuren am Hauptträger hinterlassen. Die Lage der Brücke gebietet, die eine gefahrlose Überquerung des Autobahnzubringers an der historischen Wegverbindung zwischen Stuppach und Lustbronn ermöglichte, dass an dieser Landmarke zeitnah wieder eine Brücke als verbindendes Element erstellt wird. Wanderer, Spaziergänger, Radfahrer und auch Gläubige sollten die vorhandenen Wege, den Grillplatz mit Hütte, das „Gerner Kreuz“ und das „Lenzen Kreuz“ wieder hindernisfrei und umwegefrei von beiden Seiten aus erreichen können. Der Spruch „Wenn es keine Brücken auf der Welt gäbe, nützen die ganzen Wege nichts“ lässt sich auf die Situation vor Ort gut übertragen. Die „alten Wege“ sind an dieser Stelle durch den Autobahnzubringer abgeschnitten worden und die neuen Wege laufen parallel zu der Zubringerschneise.

AdUnit urban-intext3

Vielleicht ist der Rückbau eine Möglichkeit, den Brückenschlag an dieser Stelle anders zu gestalten und im Hinblick auf die Erschließung der Landschaft und die Tierwelt eine Grünbrücke zu bauen und die Landmarke an dieser Stelle aufzuwerten.