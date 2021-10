Wanderung und Konzert für guten Zweck

Röttingen. Auch in diesem Jahr bietet die Stadt Röttingen wieder ein buntes, kulturelles Programm im Herbst an: Ein Benefizkonzert des Katholischen Frauenbundes, die Eröffnung der Ausstellung „Rund um die Burg“, die noch bis zum 18. November zu sehen ist, und ein Konzert der Reihe „Musik in fränkischen Spitalkirchen“ fanden bereits viel Zuspruch. Weitere zwei Programmpunkte, die beide kostenfrei sind und eine Anmeldung erfordern, stehen noch an:

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Geführte Wanderung mit Anton Engelhardt „Über den Mittelberg zum Bürgerwald“: Sonntag, 10. Oktober, vom Treffpunkt um 10 Uhr an der Tauberbrücke geht es zunächst hoch zum Mittelberg – Bürgerwald. Über den Steigerwaldblick führt Anton Engelhardt mit interessanten Anekdoten weiter zum Petzerothblick, wo die Gruppe eine herrliche Aussicht auf das Taubertal erwartet. Anschließend geht es wieder zurück ins Städtchen. Mehrere Gaststätten laden dort zur Einkehr zum Mittagessen ein (Reservierung empfohlen). Die kostenfreie Wanderung dauert zwei bis drei Stunden und umfasst rund sechs km Wegstrecke. Am Samstag, 16. Oktober, ab 19.30 Uhr tritt die Gruppe „Hilde & Friends“ in der frisch sanierten Alten Schule in der Herrnstraße 19 auf. Die Band besteht aus begeisterten Hobbygitarristen, die sich aus der gemeinsamen Liebe zur Musik zusammengefunden haben. Inzwischen werden die Songs auch mit Cajón, Akkordeon, Klavier, Mundharmonika und Ukulele untermalt. Das Repertoire reicht von Folk-Klassikern bis hin zu aktuellen Hits, so dass für jeden Musikgeschmack etwas dabei ist. Beste Voraussetzungen also für eine unterhaltsame „Zeitreise“, beginnend in den 60ern bis in die Gegenwart. Der Eintritt zum Konzert ist frei, allerdings sind Spenden für in Not geratene Familien erwünscht. Es gilt die 3G-Regel sowie Maskenpflicht bis zum Platz. Plätze können bis Donnerstag-Nachmittag vor dem jeweiligen Veranstaltungstermin bei der Tourist-Information Röttingen unter Telefon 09338/972855 oder touristinfo@roettingen.de reserviert werden.

Weitere Informationen sowie kurzfristige Corona-Hinweise unter www.roettingen.de