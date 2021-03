Rothenburg. Städtische Mitarbeiter teilten am Freitagmorgen den Fund zweier Mini-Eulen auf dem Areal der Stöberleinsbühne mit. Die hinzugerufene Streifenbesatzung packte die beiden geschwächten Nestflüchtlinge kurzerhand in einen Karton und transportierte die geduldigen Vögel ohne jede Widerstandshandlung zur Dienststelle. Wenig später konnten die kleinen Waldkäuze an die Tierauffangstation in Diebach-Unteroestheim übergeben werden. Nach einer ersten Begutachtung haben die erst zwei bis drei Wochen alten Eulenkinder sehr gute Chancen, im Frühjahr wieder ausgewildert zu werden. Nach Auskunft des Leiters der Auffangstation Andreas Ritz ist beabsichtigt, die Jungtiere wieder in Rothenburg auszusetzen.

AdUnit urban-intext1

Die für die geschützten Vögel zuständigen Fachbehörden werden von der „Fundsache“ verständigt.