Waldenburg/Hohenlohe: Klangschalen und heilsames Singen

Waldenburg/Hohenlohe. Aufgrund der aktuellen Coronalage, ist die Ländliche Heimvolkshochschule Hohebuch zuversichtlich, die folgenden Veranstaltungen anbieten zu können:

Yoga Schnupperkurs: Dieser findet am Mittwoch, 16. März und am 23. März, jeweils von 9.30 bis 14.30 Uhr statt. Die eigene Körperwahrnehmung verdichtet sich durch achtsames Einüben einfacher Yogaübungen, so genannter „Asanas“. Gepaart mit konzentrierter Atemführung entsteht bald ein körperliches und geistiges Wohlgefühl. Eine Einführung ins Yoga und eine „Yoga-Nidra“ Tiefenentspannung ergänzen die Praxis. Für Interessierte mit und ohne Yogaerfahrung. Leitung: N.N., Referentin: Beate Hufeisen, Yogalehrerin BDY. Strahlende Blütenpracht aus Filz: Dieses Seminar findet von Freitag, 18. März, 18 Uhr bis Samstag, 19. März, 16 Uhr statt. Gefilzt werden strahlenförmige Blütenblätter von Gänseblümchen, Astern, Löwenzahn oder Habichtskraut aus feinster Merinowolle. Jeweils zwei feine, kleine Blüten werden mit einer Schablone angefertigt. Die Blüten können als Deko oder als Schmuck für Haar, Pulli oder Kleid, verwendet werden. Leitung: Rahel Vakalopoulos, Referentin: Barbara Westerath, Blütenfilzerin. Klangschalen und heilsames Singen: „Verwurzelt sein“, findet am Samstag, 19. März, von 9.30 bis 16.30 Uhr, statt. Das achtsame Hören und Spüren der obertonreichen Klangschalen, angeleitete Übungen, ein Klangbad und das Singen von Liedern aus verschiedenen Traditionen, führen zu Entspannung und Stille.

Die Schwingungen der Klangschalen wirken bis tief in die Zellen und regen so die individuellen Selbstheilungskräfte an. Leitung: Rahel Vakalopoulos, Referentin: Sandra Rose, Klangtherapeutin.

Sitzkissen wie gemalt, findet am Sonntag, 20. März, von 9 bis 17.30 Uhr statt. Ob Katze, Blüte, Frucht, Herz oder ein anderes Motiv, mit dieser speziellen Filz-Technik werden die Motive aus feiner Wolle in vielen Farbnuancen auf einen weichen Wollkern „gemalt“, mit Schaum gefilzt und in Form gewalkt. Für Anfänger und fortgeschrittene Filzer ein Vergnügen. Leitung: Rahel Vakalopoulos, Referentin, Barbara Westerath, Blütenfilzerin.

Einführung in die Praxis des Handauflegens. Dieses Seminar findet von Freitag, 25., 14.30 bis Samstag, 26. März, 17 Uhr, statt. Das Handauflegen zählt zu den ältesten aller Heilmethoden. Heilen gehörte zum Kern von Jesu Botschaft vom Reich Gottes. Es ist eine urchristliche Gebetsweise, bei der es wie beim Meditieren darum geht, sich möglichst absichtslos für die Gegenwart Gottes zu öffnen. Leitung: N.N., Referentin: Rita Winterhalter, Heilpraktikerin, Lehrerin der Open Hands Schule. Flötentöne – Musizierwochenende für Blockflötenensemble. Dieses findet von Samstag, 26., 9.30 bis Sonntag, 27. März, 14 Uhr, statt. Willkommen sind Blockflötenspieler, die Erfahrung im Ensemblespiel haben. Ohne Leistungsdruck werden klangschöne Werke aus dem Bereich Alter Musik erarbeitet. Willkommen sind auch tiefe Instrumente, wie Tenor- und Bassflöten. Geprobt wird mit abwechslungsreichen Besetzungen. Vermittelt werden Hintergrundinformationen und viele Tipps für die Spielpraxis. Dies sollte bei der Anmeldung angegeben werden, welche Flöte(n) mitgebracht werden. Leitung: N.N., Referentin: Regine Hangstein, Diplom-Musikerin.