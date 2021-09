Die finalen Arbeiten für den Niederstettener „Tacheles-Pfad“ sind angelaufen. Ein detailgetreues Modell des alten Rathauses ist am Le-Plessis-Bouchard-Platz installiert worden.

Niederstetten. Hermann Umfrid, geboren am 20. Juni 1892 in Stuttgart, gestorben 21. Januar 1934 in Niederstetten, begraben auf dem Stuttgarter Pragfriedhof, war evangelischer Pfarrer in der Stadt Niederstetten.

