Wahrsage war Betrug

Bühlertann. Eine ältere Frau aus Bühlertann (Landkreis Schwäbisch Hall) wurde am Mittwoch, 1. Februar, über eine Werbeanzeige im russischen Fernsehen auf einen Wahrsagedienst aufmerksam und nahm zu diesem per Telefon Kontakt auf. Durch die vermeintliche Wahrsagerin wurde der Frau aus Bühlertann vorhergesagt, dass ihrer Familie aufgrund eines angeblichen Fluches ein großes Unheil drohe und dieses nur durch eine rituelle Behandlung abgewendet werden könne. Für diese Behandlung forderte sie von ihrem Opfer mehrere 10 000 Euro.

In Angst um die Familie

In Angst um ihre Familie kam die Frau der Forderung nach und tätigte entsprechende Zahlungen. Erst im Nachgang wurde die Polizei verständigt, und diese nahm die Ermittlungen auf.

Im Zuge dieser wurden am vergangenen Freitag zwei Geldabholer im Alter von 30 Jahren und 32 Jahren ermittelt und festgenommen.

Die beiden Männer wurden einem Haftrichter beim Amtsgericht Öhringen vorgeführt. Dieser setzte die von der Staatsanwaltschaft beantragten Haftbefehle gegen den 30-jährigen Ukrainer und den 32-jährigen Moldawier in Vollzug, weshalb die beiden in der Folge in verschiedene Justizvollzugsanstalten gebracht wurden.

Die weiteren polizeilichen Ermittlungen dauern an. pol