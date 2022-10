Ein Mann versuchte am Montag vergeblich, in einer Bankfiliale in Gollhofen (Landkreis Neustadt a. d. Aisch-Bad Windsheim) einen höheren Bargeldbetrag abzuheben. Da der 62-Jährige daraufhin in Aussicht stellte, die Bank zu überfallen und mit einer vermeintlichen Schusswaffe hantierte, folgten die Festnahme sowie die anschließende Einweisung in eine Fachklinik.

Gegen 9.45 Uhr war der Mann

...