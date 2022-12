VW-Polo kam bwei Niederstetten von der L 1020 ab

Niederstetten. Sachschaden in Höhe von etwa 1800 Euro ist die Folge eines Verkehrsunfalles auf der Landesstraße 1020 bei Niedersttetten. Aus bisher ungeklärter Ursache kam der 34-Jährige Lenker des VW-Polo bei seiner Fahrt in Richtung Niederstetten in den frühen Donnerstagmorgenstunden auf Höhe des Stadtteils Eichhof zuerst nach links auf das Bankett und anschließend nach rechts von der Fahrbahn ab. Hier überschlug sich der VW-Polo, beschädigte ein Stationierungszeichen und kam anschließend auf dem Dach zum Liegen. Der 34-Jährige Fahrer blieb unverletzt.

Nachdem der Unfall gegen 5 Uhr gemeldet wurde, war der VW Polo mitsamt Fahrer bei Eintreffen der Streife schon verschwunden. Durch weitere Ermittlungen konnte der 34-jährige Fahrer des VW-Polo ausfindig gemacht werden. Dieser hatte sich zunächst selbst um die Bergung seines Fahrzeugs gekümmert. Die Polizei sucht Zeugen.

