In der jüngsten Sitzung des Künzelsauer Gemeinderates wurde unter anderem der Haushalt 2022 vorberaten.

Der Gemeinderat hat in den beiden Haushaltsklausuren im Sommer die Schwerpunkte für das Jahr 2022 auf die Infrastruktur und die Integration gelegt. Grundsätzliche Entscheidungen standen jetzt auch in der Gemeinderatssitzung unter anderem an zu den Themen: Mietspiegel, zum Budget für

...