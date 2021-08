Vorfahrt verletzt

Gaisbach. 18 000 Euro Sachschaden sind das Ergebnis eines Unfalls am Dienstag in Künzelsau. Gegen 14 Uhr war ein 18-Jähriger mit seinem VW Passat auf der Kreisstraße von Gaisbach kommend in Richtung Kupferzell unterwegs. An der Einmündung zur Bundesstraße 19 musste er zunächst verkehrsbedingt anhalten, da vor ihm ein weiteres Fahrzeug an der Einmündung stand. Als das Fahrzeug losfuhr, fuhr der junge Mann ebenfalls an und bog nach links in Richtung Kupferzell ab. Hierbei missachtete er die Vorfahrt eines von links aus Richtung Kupferzell kommenden Sprinter-Fahrers. Auf der Bundesstraße 19 kam es zur Kollision. Der 18-Jährige erlitt leichte Verletzungen. Der 24-jährige Sprinterfahrer blieb unverletzt.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1