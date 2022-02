Vorerst nur sechs Bauplätze möglich

Aub. Jürgen Bauer vom Ingenieurbüro „Plan 2o“ stellte dem Stadtrat den von seinem Büro erstellten Erschließungsplan für das neue Baugebiet „Heerstraße II“ vor. Bauer hatte sich elektronisch der Sitzung des Gremiums zugeschaltet.

Problematisch sei noch immer, dass aufgrund des möglichen Lärmeintrages aus dem nahen Steinbruch vorerst nur sechs der vorgesehenen 14 Bauplätze bebaut werden können. Er schlug deshalb vor, zunächst nur sieben Bauplätze zu erschließen. Der siebte liegt wie der sechste an einer neu zu errichtenden Stichstraße.

Der Plan sieht eine Erschließungsstraße von vier Metern Breite vor, mit gepflasterten Begleitstreifen, einem Quartiersplatz, Grünstreifen und Inseln mit Bäumen am Straßenrand. Hinterliegende Grundstücke sollen mit einer Stichstraße erschlossen werden.

Bei Verwirklichung des zweiten Bauabschnittes ist ein Fußweg zur Altstadt vorgesehen. Zur Staatsstraße nach Oellingen ist eine bis zu 3,90 Meter hohe Lärmschutzwand erforderlich, die mit einem Betonsockel und Wänden aus Holz errichtet werden soll. Um den Betonsockel optisch zu verkleinern, ist ein kleiner Wall mit einem Meter Höhe vorgesehen. Dieser Lärmschutz zur Staatsstraße könne zunächst nur so weit gebaut werden, wie es die östlich gelegenen Bauplätze erforderten. Wenn ein Lärmschutzgutachten es zulasse, könne der Wall weitergeführt werden und auch die restlichen Bauplätze erschlossen werden. Auch was die Kanalarbeiten betreffe, würden zunächst nur die östlichen Bauplätze erschlossen. Hier stellte sich für den Stadtrat die Frage, wie tief der Kanal liegen muss und was das kosten würde bei möglicherweise felsigem Untergrund.

Dazu muss der Planer jetzt den Untergrund genauer untersuchen und zu prüfen, ob nötigenfalls der Kanal höher gelegt werden kann. In diesem Fall wären allerdings für Kellerentwässerung Hebeanlagen erforderlich. Hinsichtlich der Wasserleitung wird im ersten Bauabschnitt zunächst eine Stichleitung gebaut, an deren Ende ein Hydrant installiert wird. Theo Theuerkaufer und Gertraud Rappert äußerten Bedenken gegen die Pflasterstreifen. Laut Theuerkaufers Meinung wären eine farblich abgesetzte Asphaltdecke stabiler. Bauer hat diesbezüglich allerdings keine Bedenken. Es sei eine Siedlungsstraße ohne entsprechenden Verkehr. Mit Unterbau sei das Pflaster stabil. Die Frage nach den Kosten ließ Bauer zunächst offen, auch, da der Stadtrat den Untergrund noch einmal genauer erkunden will. Grundsätzlich stimmte der Stadtrat dem Erschließungsplan zu, ließ aber offen, ob er in einem oder in zwei getrennten Bauabschnitten verwirklicht werden soll. Hier hofft man auf ein baldiges Lärmgutachten des Steinbruchs und will noch prüfen, ob und in welchem Umfang Anlieger der Heerstraße von Erschließungskosten betroffen sein könnten. ag