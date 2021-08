Vorbachzimmern will Bedarfshalt

Die CDU-Bundestagsabgeordneten Nina Warken und Alois Gerig machten sich auf Einladung des Ortschaftsrates Vorbachzimmern ein Bild des aus Sicht der Ortschaft dringend aufzustockenden Angebots des öffentlichen Nahverkehrs.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Niederstetten/Berlin. Besonders im Hinblick auf die stetige Weiterentwicklung des Niederstettener Teilorts Vorbachzimmern mit der Vermarktungsthematik der vorhandenen, voll erschlossenen Bauplätze im Baugebiet Steinbach und der möglichen Erweiterung „Winzerweg“ mit weiteren 15 Bauplätzen, liegt der Fokus der Gemeindeentwicklung auf einer parallelen innerörtlichen Entwicklung.

Vorbachzimmern will den Zuzug junger Familien genauso fördern, wie ein Wohnen von Mehrgenerationen im Dorfmischgebiet. Dafür sei der Ausbau der dortigen Infrastruktur auch mit besonderem Blick auf den ÖPNV dringend notwendig. Eine gute ÖPNV-Anbindung könne ein kostenintensives Zweitfahrzeug möglicherweise einsparen und mindere so den CO²-Ausstoß, so der Ortschaftsrat.

„Auf Anfrage teilte die Deutsche Bahn AG mir mit, dass im aktuellen und künftigen Fahrplankonzept auf der Tauberbahn keine Reserven für die Bedienung eines zusätzlichen Bedarfshalts vorhanden seien. Erst mit der für die nächsten Jahre geplanten sukzessiven Erneuerung der Stellwerkstechnik zwischen Lauda und Crailsheim könnten zahlreiche Maßnahmen umgesetzt werden, um auf der Strecke mehr Kapazitäten und Reserven zu schaffen“, berichtete die Bundestagsabgeordnete Warken von bisherigen Bemühungen um die Reaktivierung des Bahnhalts Vorbachzimmern.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

„Vor allem die Schülerinnen und Schüler aus Vorbachzimmern leiden unter der Situation, dass sie seit der Schließung des Bahnhalts im Jahr 1985 nur noch über Busverkehr an die Schulstandorte Bad Mergentheim, Niederstetten und Weikersheim angebunden sind. Daher freue ich mich sehr über die Unterstützung von Nina Warken und Alois Gerig für unser Anliegen“, erklärte Ortsvorsteher Hauf.

Haltepunkt „wünschenswert“

Ein Haltepunkt in Vorbachzimmern sei auch aus Sicht des Landes weiterhin wünschenswert.

„Die erste Voraussetzung für weitere Unternehmungen der Deutschen Bahn AG ist, dass sich die gesamte Region und die Anlieger einig sind, einen solchen Halt prinzipiell zu befürworten. Im zweiten Schritt wird unter Einbeziehung der als Aufgabenträger fungierenden Nahverkehrsgesellschaft Baden-Württemberg mbh die technische Machbarkeit überprüft werden. Mit ganzer Kraft setzen wir uns auf allen Ebenen von Kreis über Land bis Bund dafür ein, dass eine praktikable Lösung für die Anwohner geschaffen wird. Kleine Ortschaften müssen ausreichend berücksichtigt werden“, erklärten Gerig und Warken weiter. „Eine Bedarfshaltestelle in Vorbachzimmern wäre eine Bereicherung für die Attraktivität unserer kleinen Gemeinde, die auch an besonderen Wanderwegen wie beispielsweise dem Jakobsweg oder dem Wanderweg Liebliches Taubertal Nr. 24 liegt“, unterstrich Ortsvorsteher Hauf das Anliegen.

Seitens der Stadt Niederstetten verdeutlichte auch Verwaltungsleiter Klaus Brodbeck die Wichtigkeit positiver Infrastrukturentwicklungen für die Ortschaften. „Natürlich will der Gemeinderat auch Gewissheit, wie das Projekt finanziell gestemmt werden kann“ erklärte Klaus Brodbeck die kommunale Problematik aus vielfältigen Haushaltskonsolidierungsmaßnahmen. Die Attraktivität der Tauberbahn werde steigen, wenn sich viele Perlen wieder aktiv einreihten in das Bestandsnetz dieser Strecke. Die Reaktivierung auch kleiner Haltepunkte sollte den Vorzug vor Großprojekten und Neubaustrecken einnehmen.

AdUnit Mobile_Pos4

AdUnit Content_3

Fazit des intensiven Austausches ist, dass es an der Zeit ist, mit attraktiven Mobilitätskonzepten gerade den Menschen im ländlichen Raum klimafreundliche Alternativen anzubieten mit vertretbarem finanziellem Aufwand. Ortsvorsteher Hauf betonte, Bund und Land müssten in ihrem Engagement besonders strukturschwachen Regionen in den Entwicklungskonzepten unter die Arme greifen.

Die Westfrankenbahn könnte bei dieser Strecke besonders die technischen Innovationen der Wasserstoff-Hybrid-Technik oder des Akku-Betriebs in die Weiterentwicklung einbeziehen, auch, um die notwendigen Fahrzeitreserven zu generieren.