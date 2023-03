Vorbachtal wird zum Mississippi-Seitendelta

Niederstetten. Wenn in der gemütlichen Kult-Atmosphäre am Freitag, 17. März, ab 20 Uhr „The Blues Balls“ grooven dann wird das Vorbachtal zum Mississippi-Seitendelta.

AdUnit Content_1

Winterblues ade – Sleepy Dee Handel (Gesang und Gitarre), Harry Hartmann am Saxofon, Björn Dinsch am Bass und Markus Klopfer an den Drums werden mit Chicago Blues und Boogie der 50-er und 60-er Jahre ausnahmsweise statt in der legendären Jazzkneipe „Kiste“ in Stuttgart im Kult aufspielen. Songs von John Lee Hooker, Elmore James, Muddy Waters und anderen Größen des Genres gehen den vier Vollblutmusikern ganz entspannt von der Hand. Manchmal laut und heftig, dann wieder gefühlvoll und dynamisch. Karten gibt es unter www.okticket.de, in den Kundenforen der FN sowie in der Mediothek Niederstetten unter mediothek@niederstetten.de , Telefon 07932/60032 und an der Abendkasse.