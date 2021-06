Vorbachtälerinnen vertreten Nordwürttemberg

Niederstetten. Nach einer zweijährigen Trainingsphase in der Bezirkskaderauswahl Nord des Volleyball- Landesverbandes Baden Württemberg qualifizierten sich alle drei Niederstettener Volleyballnachwuchstalente der weiblichen U14 für den Bezirkskadervergleich am 3. und 4. Juli in Stuttgart. Unter schwierigen Bedingungen, coronabedingt wurde meist auf Rasenfeldern trainiert, konnten sich die Mädels letztlich in den entscheidenden Lehrgängen, durch ihre guten Leistungen hervorheben und vertreten nun, zusammen mit einer Spielerin aus Freudental, als Quartett die Farben Nordwürttembergs.

AdUnit urban-intext1

Der TV Niederstetten, mit seinen Jugendtrainerinnen Verena Henn und Caroline Schröder, drückt den dreien die Daumen für den Bezirkskadervergleich und freut sich über den jetzt schon riesigen Erfolg.