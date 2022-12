Vorbachstädtchen feiert traditionsreichen Rossmarkt

Niederstetten. Wenn sich am 12. Januar 2023 Pferdebesitzer, Pferdefreunde und Feierfreudige im kleinen Vorbachstädtchen Niederstetten treffen, dann kann es sich nur um den Rossmarkt handeln, der traditionell am zweiten Donnerstag des neuen Jahres abgehalten wird. Damit ist der Niederstettener Rossmarkt einer der ersten Märkte im neuen Jahr und lockt trotz widriger Wetterbedingungen die Menschen an. Dann wird die Winterruhe nach den Feiertagen durchbrochen vom bunten Treiben auf Prämierungsplatz, Krämermarkt und Innenstadt.

Die Niederstettener Gastwirte sorgen für das leibliche Wohl, so dass niemand hungrig oder durstig bleiben muss. Für alle, die es gerne rustikal und musikalisch mögen, ist das Weisswurst-Frühstück mit Hocketse des Liederkranz Niederstetten in der Wermutshäuser Straße 3 einer der ersten Termine des Rossmarkt-Tages.

Und auch die „Eintopf-Aktion“ der Soldaten und Soldatinnen des in Niederstetten stationierten Transporthubschrauberregiment 30, deren Erlös dem Bundeswehrsozialwerk zu Gute kommt, wird wieder stattfinden und den Hunger der Besucher stillen. Edle Rösser und Arbeitspferde können ab 9 Uhr auf dem Pämierungsgelände bei den Frickentalhallen können bewundert werden. Dort wird nach dem aktuellen Vorführzustand von fachkundigen Preisrichtern bewertet werden.

Da nur noch selten Pferdegespanne zu sehen sind ist eine Besonderheit die Kutschen- und Gespannprämierung auf dem Festplatzgelände. Im Schauprogramm im Anschluss wird auf dem Frickentalplatz die Familie Sturm aus Ermershausen zeigen, wie sie ihre Haflinger einspannt, um dann an der Kutschen- und Gespannprämierung teilzunehmen. Am Parkplatz bei der Sporthalle werden die besten, in der Prämierung vorgestellten Gespanne gekürt und fachkundig von den Preisrichtern beschrieben.

Einer der Höhepunkte eines jeden „Steidemer Rossmarkt“ ist dieser Umzug, in dem die stolzen Besitzer dann ihre prämierten Pferde und Gespanne, musikalisch begleitet, durch die Innenstadt führen. Doch auch Kauffreudige kommen auf ihre Kosten. Sie können auf dem vielfältig bestückten Krämermarkt, der sich die Lange Gasse hinauf windet, mancherlei erstehen.

„Rossen“ heißt es bei den „Steidemer“ wenn sie beim Rossmarkt dabei sind, Freunde treffen, schauen, reden und feiern. Und „gerosst“ wird den ganzen Tag, egal ob Regen, Schnee oder klirrende Eiseskälte. Und wer nach einem ganzen Rossmarkttag noch gut auf den Beinen ist, der lässt das erste Fest im neuen Jahr in gemütlicher Atmosphäre in einer der Niederstettener Gaststätten oder auf dem Rossmarkt-Tanz in der Alten Turnhalle ausklingen. Einlass ist ab 19 Uhr.