Vor Frauen entblößt

Hollenbach. Nachdem sich ein Mann vor drei jungen Frauen entblößte, sucht die Polizei nach Zeugen des Vorfalls. Am vergangenen Mittwochnachmittag befanden sich die drei Frauen im Bereich des Hollbacher Sees außerhalb der Liegewiese. Gegen 15.15 Uhr kam ein 36-jähriger Mann hinzu und setzte sich in der Nähe in einen mitgebrachten Liegestuhl.

Nach kurzer Zeit entblößte sich der Mann und präsentierte sich vor den Frauen. Im weiteren Verlauf manipulierte er sich vor den drei Frauen im Genitalbereich. Zeugen, die Angaben zu dem Vorfall oder dem Mann machen können, sollten sich bei der Kriminalpolizei Künzelsau, Telefon 07940/9400, melden.

