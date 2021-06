Von Textilverarbeitung bis hin zum Gartenbau

Kupferzell. Das Landratsamt Hohenlohekreis, Landwirtschaftsamt, veranstaltet am Donnerstag, 1. Juli, einen Informationsabend zur Qualifikation „Fachkraft für Hauswirtschaft“. Die Veranstaltung findet um 18 Uhr in den Räumen der Akademie für Landbau und Hauswirtschaft in Kupferzell, Schlossstraße 1, Lehrsaal 5, statt.

Mitte September 2021 startet ein neuer Kurs in Teilzeit an der Fachschule für Landwirtschaft, Fachrichtung Hauswirtschaft. Der Unterricht findet montagabends und alle zwei Wochen dienstags statt. Ziel des Kurses ist es, Grundkenntnisse und Fertigkeiten zu vermitteln, mit denen ein Haushalt rationell und zielgerichtet geführt werden kann.

In Theorie und Praxis werden Inhalte aus den Gebieten Ernährung, Hauswirtschaftsmanagement, Haushaltstechnik, Haus- und Wäschepflege, Gartenbau und Kommunikation vermittelt. Durch enge Verbindung zur Landwirtschaft werden vertiefte Einblicke in die landwirtschaftliche Erzeugung der heimischen Nahrungsmittel ermöglicht. Die Inhalte werden durch Projekte und Exkursionen vertieft und abgerundet. Praktisches Können wird in den Fächern Nahrungszubereitung, Textilverarbeitung, Wäschepflege, Hausreinigung und Gartenbau vermittelt und eingeübt.

Das Ausbildungsangebot zur Fachkraft für Hauswirtschaft richtet sich an Frauen und Männer, die ihren eigenen Haushalt souverän managen und sich beruflich weiterqualifizieren möchten. Neben dem Abschluss zur staatlich geprüften Fachkraft für Hauswirtschaft besteht zudem die Möglichkeit, die Prüfung Hauswirtschafter/in abzulegen.

Eine Anmeldung zum Informationsabend unter http://webinare-lawiamt.lra-hok.de oder beim Landwirtschaftsamt unter 07940 18-601 ist bis zum 29. Juni erforderlich. lra