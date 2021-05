Von Hetze hat hat Gott nichts gesagt

Hohenlohekreis. Die katholische Erwachsenenbildung Hohenlohekreis und das Landpastoral Kloster Schöntal bieten verschiedene Kurse. Eine Übersicht:

Weil ich es mir wert bin – Online Bibliolog – Kleine Auszeiten für Frauen. Teilnehmen können alle Frauen, die neugierig auf und offen für kreative, ungewohnte und vielleicht sogar überraschende Zugänge zu biblischen Texten sind. Die Abende leitet die Gestaltpädagogin Mechthild Carlet. Termine: Mittwoch, 9. Juni, und Montag, 19. Juli, jeweils 19 bis 21 Uhr. Einzelbuchung möglich.

Gott schuf die Zeit – von Hetze hat er nichts gesagt – Klangschalen-Meditationstag, Entspannung für Körper, Geist und Seele. Die Teilnehmer begeben sich auf ihre ganz persönliche Insel der Entspannung. Gisela Kollmar, Zertifizierte Entspannungs- und Achtsamkeitstrainerin wird am Samstag, 12. Juni, von 9 bis 17 Uhr durch diesen Tag leiten. Zauberhafte Klänge hören und fühlen, ist ein sinnliches Erlebnis. Sanfte Entspannungstechniken bringen die Körperenergie wieder zum Fließen.

Patientenvorsorge Online: Patientenvorsorge braucht zwei wesentliche Faktoren: Klarheit: wie geht das Verfahren? Sicherheit: was ist einem wichtig?

Es gibt eine Fülle von Formularen zur Patientenvorsorge. Welches passt zu meinen Vorstellungen am besten? Was tue ich und was lasse ich lieber? Der Info-Abend findet am Dienstag, 18. Mai, oder Donnerstag, 17. Juni, ab 19 Uhr unter der Leitung von Christine Grünemay-von Tils, Caritas Heilbronn-Hohenlohe statt.

Dein Wort - mein Weg: Meditativ mit Gottes Lebenswort unterwegs. Dieser Wander-Tag am Samstag, 3. Juli, von 10 bis 16 Uhr, in Schöntals Umgebung (Strecke zirka 12 – 15 km) möchte die Teilnehmer mit Gottes Lebenswort ins Gespräch bringen. Geistlicher Wegbegleiter ist Jens Göltenboth, Pfarrer in der Landpastoral Kloster Schöntal.

Sommerwoche für Familien: Die Ferienwoche vom 31. Juli bis 8. August im Kloster Schöntal lädt Familien ein, Natur und Klosteratmosphäre zu genießen, von Impulsen und thematischen Angeboten zu profitieren und an gemeinsamen Unternehmungen teilzunehmen.

Familien, bei denen nur ein Elternteil mitkommen kann und Alleinerziehende sind willkommen. Die Leitung haben Anne und Elmar Kuhn, Gemeindereferenten, sowie Andrea Werz, Referentin der Landpastoral.