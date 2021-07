Röttingen. Erstmals schritten Erstkommunionkinder aus Röttingen und Aufstetten gemeinsam in der Stadtpfarrkirche St. Kilian in Röttingen vor den Altar Gottes – nach einer langen Vorbereitungszeit für den wohl bisher aufregendsten Tag ihres Lebens.

Schwungvolle Lieder

Pfarrer Gerhard Hanft und Diakon Winfried Langlouis feierten die Messe, die von Sylvia Baumann musikalisch und gesanglich mit schwungvollen Liedern umrahmt wurde.

Diakon Langlouis ging in seiner Predigt auf das Motto der Kinder ein. „Von Gott erfüllt wie bunte Luftballons“, es sei wichtig, die richtige Menge an Luft im Luftballon zu haben. Zu wenig und er macht nichts her, zu viel und er platzt.

Genauso sei es mit der Beziehung zu Gott. Er wünschte Dorota, Lena, Jamie, Jana, Lenny, Jonas und Jeremie immer die richtige Balance zwischen zu wenig und zu viel in ihrem Leben und in ihrem Glauben.

Am Ende bedankten sich die Jungens und Mädchen mit ihrem Kommunionlied „ Ich hab hier einen Luftballon…“

Nach dem Gottesdienst ließen die Kinder ihre Luftballons vor der Kirche in den Himmel aufsteigen. eschn