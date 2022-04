Von Fahrbahn abgekommen

Wallhausen. Ein 53-jähriger Hyundai-Fahrer befuhr am Sonntag gegen 20.45 Uhr die B 290 von Rot am See kommend in Richtung Wallhausen. Aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit sowie Alkoholbeeinflussung kam er in einer Rechtskurve nach links von der Fahrbahn ab und streifte zunächst einen Bauzaun, bevor er mit seinem Fahrzeug gegen zwei Bäume prallte.

Der 53-Jährige zog sich dabei leichte Verletzungen zu. Zudem entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt etwa 31 000 Euro.

Der alkoholisierte Unfallverursacher wurde in ein Klinikum gebracht. Dort wurde eine Blutentnahme durchgeführt.

Der Mann muss nun mit führerscheinrechtlichen Konsequenzen rechnen.