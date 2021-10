Vom ägyptischen Kairo ins Vorbachtal

Mit Holger Layer (60) kommt ein Pfarrer mit internationaler Erfahrung ins Vorbachtal. In der Nikolauskirche feierte er als Seelsorger für vier Kirchengemeinde seine feierliche Investitur.

Vorbachzimmern. „Ein guter Tag, ein hoffnungsvoller Tag, ein Tag zum Feiern“ sei das Fest der Amtseinsetzung von Holger Layer, stellte die Weikersheimer Dekanin Renate Meixner fest. Dankbar sein könne man für den neuen Pfarrer, der jetzt „in seinen ganz unterschiedlichen und vielfältigen Aufgaben die jeweils passenden Worte finden und Menschen ansprechen“ solle. Stets solle er Gottes Wort zur Sprache bringen und sich dafür einsetzen, dass es „Gehör und Verständnis findet“. Schön, aber auch anspruchsvoll sei es, zur rechten Zeit „Worte zu finden, die trösten, aufrichten, für Klarheit sorgen, verbinden statt trennen“.

Gerade hier in den vier Gemeinden Vorbachzimmern, Adolzhausen, Pfitzingen und Rüsselhausen, die zu einem Verbund zusammenwachsen wollten, werde es wichtig sein, die schon geknüpften Bande weiter zu stärken. Der Dank von Renate Meixner galt auch all denen, die in der pfarrerlosen Zeit in den Gemeinden gewirkt und auch die Zusammenarbeit gefördert hätten. Nach ihrer Ansprache verpflichtete die Dekanin Holger Layer auf sein Amt und Kirchengemeinderat und Pfarrer auf gute Zusammenarbeit.

Auch die Jugend im Blick

Unter den strahlenden Klängen des von Markus Balbach dirigierten Posaunenchors waren zuvor Pfarrer Holger Layer, Dekanin und Schuldekanin, Kirchengemeinderäte und die weiteren Beteiligten der Investitur in die coronagerecht voll besetzte Kirche eingezogen. Auch Achim Striffler an der Orgel trug zu der festlichen musikalischen Gestaltung des Gottesdiensts bei.

Neben der Verkündigung in Predigt und Seelsorge gehört zur Aufgabe eines Pfarrers wesentlich auch die Bildungsarbeit. Darauf wies Schuldekanin Charlotte Altenmüller hin und betonte die Wichtigkeit des Religionsunterrichts. „Theologisches Wissen und Nachdenken, vielfältige Erfahrungen aus dem Gemeindeleben und sich selbst mit ihrem persönlichen Glauben“ brächten die Pfarrer hinein in die Klassenzimmer. Sie machten den Schülern deutlich, „warum sich ein Leben mit Gott lohne“. Auch die Gemeinde profitiere von diesem Dienst: Der Pfarrer „behält das Gespür und einen klaren Blick für die Lebenswelt der Kinder und Jugendlichen auch außerhalb der Kirchengemeinde“ und der Unterricht schule zudem seine Sprachfähigkeit.

Segenswünsche überbrachte als weitere beauftragte Sprecherin die Adolzhäuser Kirchengemeinderatsvorsitzende Karin Kraft. „Wir wünschen Ihnen, dass Sie den Segen Gottes spüren können wie einen wärmenden, schützenden Mantel um die Schultern“.

Pfarrer Holger Layer ist geboren und aufgewachsen in Stuttgart. Zum Theologiestudium gebracht hätten ihn, so berichtete er der Gemeinde, Menschen seiner Gemeinde, die ihren Glauben sichtbar gelebt hätten. Pfarrer war er in Riesburg-Golburghausen und in Ilshofen. Im Bezirk Schwäbisch Hall war er auch in der Notfallseelsorge engagiert und für Pfarrplan und ambulante Pflege zuständig. Die letzten beiden Jahre sei er tätig gewesen an der deutschen evangelischen Gemeinde in Kairo, die für ganz Ägypten zuständig ist, und, so betonte er, „ich bewege mich noch zwischen den beiden Welten“. Aber er habe bereits mit dem Fahrrad alle Orte seiner neuen Pfarrei erkundet und finde nach dem Leben in der Großstadt „das Grün rund um das Vorbachtal etwas ganz Besonderes“. Seine Frau sei Erzieherin und habe bereits einen neuen Arbeitsplatz im Kindergarten Rinderfeld gefunden.

Auftakt und Aufbruch

Ein „Auftakt und Aufbruch zu einem Neuanfang im gesellschaftlichen und kirchlichen Miteinander aller Gemeindeglieder aus sieben Ortschaften“ solle der Tag der Investitur des neuen Pfarrers sein. Das wünschte Gerhard Hauf, Vorsitzender des Kirchengemeinderats Vorbachzimmern.

Das Zusammenwachsen der Kirchengemeinden solle auch zu einer „gestärkten Glaubensgemeinschaft“ führen, in der „wir alle uns zu Hause und geborgen fühlen“. Zusammen mit Holger Layer wolle man sich auf den Weg machen hier im Hohenloher Land.

Dass man sich hier auch wohlfühlen und heimatliche Geborgenheit spüren könne, zeige das Gedicht „Hohenlohe“ des Heimatdichters Gottlob Haag – und dessen drei Strophen trug Gerhard Hauf Pfarrer und Gemeinde mit klarer Stimme singend in der Vertonung von Walter Süssmayer vor.

Für den Kirchenbezirk Weikersheim sprach Mathias Gutemann, Vorsitzender der Bezirkssynode. Er würdigte den Einsatz der Kirchengemeinderäte auf dem Weg zur Verbundkirchengemeinde. Dabei gab er seiner Vermutung Ausdruck, solch aktives Bemühen auch während der Vakatur sei mit ein Grund für Holger Layer gewesen, sich gerade auf diese Pfarrstelle zu bewerben. Jetzt könne man gemeinsam weitere Ideen für die Gestaltung der Zukunft entwickeln. Der Kirchenbezirk freue sich auf eine gute und vertrauensvolle Zusammenarbeit.

Von einer „herausfordernden Zeit für die Kirchengemeinden“ sprach Bürgermeisterstellvertreter Ulrich Roth. Den Kirchengemeinderäten zolle er „größten Respekt“ für ihre Bemühungen, die vier Gemeinden zu einem Verbund zusammenzuführen. Pfarrer Holger Layer dürfe sich auf eine gute Zusammenarbeit mit „engagierten und konstruktiven Menschen“ freuen. Sehr wichtig sei eine stabile Verbindung zwischen kirchlicher und weltlicher Gemeinde - in Niederstetten arbeite man erfolgreich daran und wolle das auch weiterhin tun.

Für die Ortsvorsteher sprach Annette Schindler, Rüsselhausen. Sie wünschte „gute Zusammenarbeit, schöne Feste miteinander und einen stetigen Kontakt“ und hieß den neuen Pfarrer „herzlich willkommen“. Dieses Willkommen feierte man im Anschluss an den festlichen Gottesdienst mit einem Stehempfang auf dem Vorplatz der Kirche.