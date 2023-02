Voller Anmut und Kraft

Künzelsau. Eine einzigartige Erfahrung aus Licht, Tanz & Musik – so lässt sich das Programm „The Art of Flamenco“ des Gitarrenduos beschreiben. Zusammen mit der Flamencotänzerin Mercedes Pizarro tritt „Café del Mundo“ – in Künzelsau keine Unbekannten – am Freitag, 10. Februar, in der Stadthalle Künzelsau auf.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Der Flamenco, die Musik des magischen Südens, lebt ungebrochen seit vielen tausend Jahren. Er ist nostalgisch und zeitlos zugleich, voller Anmut, Leidenschaft und geheimer Kraft. Im Herzen dieser Musik begegnen einander Europa, Afrika und der Orient, hier schlägt der Puls des heißen Südens. Die beiden Gitarrenvirtuosen Jan Pascal und Alexander Kilian sind gegensätzlich wie Wasser und Feuer – und ergänzen sich dadurch zu einem Gitarrenduo auf Weltniveau. Ihr gemeinsamer Live-Auftritt ist der mitreißende Dialog zweier begnadeter Instrumental-Künstler, die sich gegenseitig bald umschmeicheln, bald herausfordern und einander ihr Bestes entlocken – intensiv, explosiv, magisch. Die Gitarrenkunst von „Café del Mundo“ ist jedoch weit mehr als virtuose Unterhaltung – es geht um alles, was uns Menschen bewegt, um Liebe, Sehnsucht, Tod und Lebensfreude, um Himmel und Erde. Das Konzert beginnt um 19.30 Uhr. Einlass in die Stadthalle ist ab 18.30 Uhr, in den Saal ab zirka 19 Uhr. Eintrittskarten gibt es im Vorverkauf bei Tabakwaren Brückbauer oder an der Abendkasse.

Die Gitarrenvirtuosen von „Café del Mundo“ sind am 10. Februar zu Gast in Künzelsau. © Estefania Grimasso

Reservierungen nimmt Renate Kilb von der Stadtverwaltung Künzelsau entgegen unter Telefon 07940/ 129-121 oder per mail unter renate.kilb@kuenzelsau.de.