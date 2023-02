Volkshochschule startet mit buntem Strauß ins Frühjahr

Bad Mergentheim. Die Volkshochschule startet in das Frühjahrs-Semester. Es gibt ein breit gefächertes Angebot in Bad Mergentheim, Igersheim, Weikersheim und Niederstetten.

Mit dem Ende der Faschingsferien startet die Bad Mergentheimer Volkshochschule mit ihren Außenstellen in Igersheim, Weikersheim und Niederstetten am Montag, 27. Februar, ins neue Frühjahrs-Semester. Das prall gefüllte Kursprogramm, bietet wieder hunderte Weiterbildungs-Reihen in den unterschiedlichsten Bereichen, dazu Tages- und Vortragsveranstaltungen. Schon die im März beginnenden Kurse unterstreichen die große Vielfalt. Dazu gehören „Philosophie am Abend“ ab Mittwoch, 22. März, fünf Termine, ein Lektürekurs Hannah Arendt ab Mittwoch, 8. März, drei Termine, „Kräuter für die schnelle After-Work-Küche, Einzeltermin am Freitag, 3. März oder Online-Vorträge zu „Humanoiden Robotern“, Dienstag, 7. März und der „Globalen Wasserkrise“, Donnerstag, 16. März.

Sprachkurse ermöglichen unter anderem, Deutsch für Anfänger am Vormittag, ab Dienstag, 21. März, 15 Termine oder am Abend, ab Montag, 20. März, 15 Termine, zu erlernen. Aber auch „Englisch für Wiedereinsteiger“, ab Freitag, 10. März, 15 Termine, Englisch B1 in der Mini-Gruppe, ab Montag, 20. März, zehn Termine), ein Anfänger-Kurs Französisch, ab Donnerstag, 23. März, zehn Termine, Italienisch als Konversionskurs, ab Montag, 6. März, 15 Termine) und Spanisch für Anfänger mit geringen Vorkenntnissen, ab Dienstag, 7. März, 15 Termine, können demnächst belegt werden. Auch in den Außenstellen gibt es interessante Angebote (wir berichteten). Im weiteren Semester-Verlauf starten in den kommenden Monaten viele weitere Kurse, darunter in Bad Mergentheim „Die Entdeckung der inneren Schalter“, um Ruhe zu finden, „Waldbaden“ in Igersheim, „Bogenschießen“ in Niederstetten und „Kunadlini Yoga“ in Weikersheim.

Im März und April setzt die Volkshochschule zudem ihre Reihe zum „Schaffen großer Komponisten“ fort: Am Donnerstag, 9. März, geht es allgemein um „Fernweh und Fantasie in der Romantik“, bevor am Donnerstag, 27. April, dann Sergej Rachmaninov (1873 bis 1943) im Mittelpunkt steht. Beide Veranstaltungen beginnen um 19 Uhr in der Aula des Deutschordensgymnasiums. Gastdozent Dr. Roman Salytov referiert nicht nur, sondern gibt auch ein etwa 50-minütiges Solokonzert am Klavier. Dr. Roman Salytov ist als Konzertpianist, Dirigent und Musikwissenschaftler weltweit unterwegs und leitet mehrere Orchester und Kulturprojekte.

Information, Beratung und die Anmeldung zu allen Kursen ist unter Telefon 07931/574300, möglich oder online über die Internetseite www.vhsmgh.de. Dort ist auch das vollständige neue Semesterprogramm zu finden.