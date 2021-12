Virtuelle Alternative

Hengstfeld. Der 35. Silvesterlauf beginnt schon am 25. Dezember und dauert bis zum 6. Januar. Da der klassische Lauf nicht stattfinden kann, gibt es wie im Vorjahr als bewährte Alternative den virtuellen Lauf.

Somit gibt es keinen Massenstart und auch keine Ansammlungen rund um das Vereinsheim. Bei dieser entzerrten Variante gibt es zwar keine direkten Wettkämpfe, sondern jeder kann wann und mit wem er will laufen. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich und die gelaufenen Strecken und Zeiten können über die Homepage per Mail an das Orga-Team gemeldet werden. Daraus wird dann eine Teilnehmerliste erstellt und veröffentlicht. Auf GPS Daten wird verzichtet und die Veranstalter vertrauen auf die Sportlichkeit der Teilnehmer.