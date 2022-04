Vierbeiner in vielen Variationen

Wackershofen. Im Hohenloher Freilandmuseum in Schwäbisch Hall-Wackershofen ist es am Sonntag, 24. April, von 11 bis 17 Uhr wieder so weit: Pferdefreunde aus der näheren und weiteren Umgebung treffen sich mit ihren vierbeinigen Kameraden und stellen sich großen und kleinen Museumsbesuchern vor.

Viele verschiedene Rassen in unterschiedlichen Größen zeigen, was sie können. Sie beweisen ihre Wendigkeit beim Hindernisfahren mit dem Kastenwagen. Vor dem Zugschlitten wird die Kraft der liebenswerten Dicken gemessen.

Die Rösser müssen ruhig und gleichmäßig eine Strecke von 50 Metern durchziehen, ohne anzuhalten. Im zweiten Durchgang springt dann in regelmäßigen Abständen eine Person auf den fahrenden Schlitten auf, die Pferde müssen dabei immer noch einen konstanten Zug zeigen. In Wackershofen sind wieder viele Kinder als „Ballast“ gefragt.

Ein weiterer Parcours wird fürs Holzrücken aufgebaut. Dabei werden Situationen simuliert, die im Wald vorgefunden werden können. Der Stamm muss um Gegenstände herum und unter Stangen hindurch gezogen werden. Dabei ist es sehr wichtig, dass die Pferde jedes Kommando ihres Fuhrmanns sofort richtig umsetzen. Kaltblüter werden vor einen historischen Pflug gespannt, um zu zeigen, wie geackert wurde, als es noch keine Traktoren gab. In einer kleinen Rasseschau werden Karabaghs und Isländer, Friesen und Haflinger sowie verschiedene Ponyrassen vorgestellt. Die Isländer vom Reußenberg zeigen ihre Umgänglichkeit.

Die Besucher sehen, dass diese Pferderasse über die drei für Pferde üblichen Gangarten hinaus noch über zwei weitere verfügen: den Tölt und den Pass. Franziska Brunner zeigt mit ihrem Araber die relativ neue Disziplin „Working Equitation“, bei der die verschiedenen europäischen Arbeitsreitweisen zusammengefasst sind.

Der berittene Bogenschütze Uwe Riedel erklärt, wie wichtig die Koordination zwischen Pferd und Reiter ist, wenn er ohne Zügel, nur mit Schenkel- und Gewichtshilfen mit seinem Pferd kommuniziert, denn die Arme braucht er für Pfeil und Bogen. Und nicht zuletzt dreht ein Eselgespann seine Runden im Museum.

In den Pausen kann dem Moderator Dr. Hagen Nowottny und seinen Freunden beim Alphorn-Blasen gelauscht werden, wenn sie Fuhrmannslieder aufspielen.

Ein Planwagen ist zu Fahrten durchs Museumsgelände bereit. Zum Rasten und Stärken laden die Besenwirtschaft im Weinbauerndorf, die Museumsgaststätte „zum roten Ochsen“ ein, im Holzbackofen wird frischer Blooz gebacken.