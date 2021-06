Eine Mercedes-Lenkerin befuhr am Sonntag, gegen 19.45 Uhr den Gemeindeverbindungsweg von Westernhausen kommend in Richtung Hohe Straße.

An einer Kreuzung übersah sie einen vorfahrtsberechtigten VW-Touran, so dass es zum Zusammenstoß der beiden Pkw kam. Nach dem Aufprall schleuderten beide Fahrzeuge in einen angrenzenden Graben.

Die 82-jährige Mercedes-Lenkerin und ihr

...