Vier Gemeinden beteiligt

Buchenbach. Nach zwei Jahren Coronapause veranstalten die vier Jagsttalgemeinden Dörzbach, Krautheim, Langenburg und Mulfingen am Wochenende 14. bis 15. Mai wieder die beliebte Jagsttal-Wiesenwanderung von Bächlingen nach Gommersdorf. Rund 130 Aktionen rund um die Natur, Kultur und Kulinarik werden dieses Jahr angeboten. Ein Shuttlebus verbindet die Stationen am Samstag im halbstündigen und am Sonntag im viertelstündigen Rhythmus miteinander. Das Programmheft ist ab Gründonnerstag bei den Bürgermeisterämtern Langenburg, Mulfingen, im Herrenhaus Buchenbach, Dörzbach und Krautheim sowie bei den Touristikgemeinschaften Künzelsau und Schwäbisch Hall erhältlich. Ab sofort ist im Herrenhaus in Mulfingen-Buchenbach eine Wanderausstellung des RP Stuttgart über den Biber zu bestaunen und ab dem 25. April eine Ausstellung über die Rotbuche vom Forstamt Hohenlohekreis. Desweiteren befinden sich im Obergeschoss eine Dauerausstellung „Blütenträume“ von Hermine Münch und der Sachsenheimer Künstlerin Bärbel Franz. Die Öffnungszeiten des Herrenhauses sind montags und donnerstags von 14 bis 17.30 Uhr, freitags, samstags und sonntags von 10 bis 13 und 14 bis17.30 Uhr. Dienstags und mittwochs ist das Herrenhaus geschlossen; Telefonnummer 07938/992035 oder E-Mail info@erlebnis-mittleres-jagsttal.de.

