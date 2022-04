Vielfältiges und lauschiges Seitental der Tauber

Rüsselhausen/Herrenzimmern. Der Dichter Eduard Mörike wanderte während seiner Mergentheimer Jahre oft nach Wermutshausen zu seinem Urfreund Pfarrer Hartlaub. Dabei nahm er den Weg über Markelsheim und Laudenbach.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Leider schritt er wohl nie durch das Aschbachtal über Rüsselhausen und Herrenzimmern. So entging ihm das so vielfältige und lauschige Seitental der Tauber. Vermutlich hätte er es bei einem Kennenlernen mit den Worten : „O liebstes Tal sondergleichen“ besungen. Aber was Mörike entging, können Wanderer, Naturfreunde und Familien bei einem Naturerlebnistag des Schwäbischen Albvereins, am 1. Mai bei einem gelassenem Spaziergang entlang des Aschbach zum Aschbachsee erleben.

Von Markelsheim aus gelangt man auf den Wanderwegen 40/41 ins Aschbachtal. Der Bach ist anders als in den meisten Tälern nicht in ein steinernes Korsett gezwängt, sondern windet sich durch Wiesen, Weiden und Obstgrundstücke. An der Westseite rücken Waldabschnitte an die Straße. Kleine und teils mächtige Steinriegel sind Zeugnis des früher emsig betriebenen Weinbaus.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Der Aschbach betrieb zwei Mühlen, heute dient das unbelastete Wasser der Forellenzucht und den Badefreuden im Stausee. Kommt der Wanderer vom Süden ins Aschbachtal, dann fallen ihm die charakteristischen Steinriegel und der mäandrierende Bach ins Auge.

Die ältesten Steinriegel wurden in der Blütezeit des Weinbaus um 1600 unter unvorstellbar harter und zeitaufwendiger körperlicher Arbeit geschaffen. Um einen Weinberg anzulegen, mussten für die Weinstöcke tiefe Gräben ausgehoben und dabei Steine aus dem Boden geräumt werden. Die Steine wurden mit Körben und Tragen aus dem Weinberg geschleppt und zu Steinmauern aufgesetzt. Der wohl längste Steinriegel unterhalb von Pfitzingen ist über 200 Meter lang. Diese Steinriegel sind nicht nur in Deutschland, sondern sogar in ganz Europa einmalig . Sie bieten eine ganz besondere Tier- und Pflanzenwelt. So hat etwa ein Drittel unserer Ameisenarten dort ihre Heimat. Besonders anspruchslose Pflanzen wie die Weiße Fetthenne eroberte diese Steine mit ihrem extremen Klima. In den ehemaligen Weinbergen findet die Schlehe am Fuß der Steinhaufen ihren Lebensraum, auch wilde Stachelbeeren und Brombeeren kommen mit den kargen Bedingungen zurecht. Auf der Wanderung durch das Tal sieht man auch gepflanzte Apfel-, Zwetschgen- und Nussbäume am Steinriegelrand. Nur Kirschbäumen gelingt das Kunststück, auf den Steinriegeln zu kräftigen Bäumen heranzuwachsen.

In Rüsselhausen gibt es momentan noch drei Milchviehbetriebe. Diese nutzen die Wiesen im Tal für die Gärfutter- und Heugewinnung und die Hanggrundstücke für die Beweidung mit Jungvieh. So entstanden dort Lebensräume mit ganz unterschiedlichem Charakter.

AdUnit Mobile_Pos4

AdUnit Content_3

An den Trockenhängen machen sich schon Orchideen wie das Purpurknabenkraut für die Blüte bereit. Und am 1. Mai werden die Blüten der Hochstämme von Äpfeln und Birnen und von Halbstämmen von fleißigen Bienen umschwärmt sein, die unter lichten Bäumen von Imkern ihre Heimstatt gestellt bekommen.

Gleich hinter der Forellenzucht erfreut eine dann reiche gelbe Rapsblüte die Honigproduzentinnen. Auch Blühstreifen lockern die wenigen Ackerflächen auf. In der Luft jagen Milan, Bussard und Falken. In der vielfältigen Landschaft können sich Rebhühner noch verstecken.

Der Blick auf die Westseite offenbart eine ganz andere Landschaft mit Laub- und Nadelholz und Weiden an den weniger steilen Flächen. Aber auch an dem sonnenreichen Südosthang gedeihen kleine Buchenwäldchen, Kiefern und Eschen. Jetzt finden Buschwindröschen noch genügend Licht. An schattigen Stellen liegt jetzt noch Schnee, was den Schlüsselblumen anscheinend nichts ausmacht. Bis zum Naturerlebnistag haben die kleinen Blüten von Gänseblümchen, Scharbockskraut und Fingerkraut ihre bunte Schönheit präsentiert, dafür warten dann die größeren Wiesenblumen und in den Hausgärten nicht nur Tulpen auf Bewunderer.