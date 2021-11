Viele sollen die närrische Aktion miterleben können

Igersheim. Es ist seit Gründung des Vereins närrische Tradition, dass alljährlich am 11.11. mit der vorübergehenden Amtsenthebung von Bürgermeister Frank Menikheim, für die Fastnachtgesellschaft „Kalrobia“ Igersheim der Ernst ihres närrischen Lebens beginnt.

Doch im letzten Jahr war alles ganz anders, denn die Corona Pandemie machte auch vor dem fastnachtlichen Brauchtum der Kalroben nicht halt. Doch die Igersheimer Narren ließen sich ihr Spektakel nicht nehmen. Mit einer virtuellen Aktion eröffneten sie die Kampagne, die danach allerdings dem weltweit agierenden Virus zum Opfer fiel. Nun nehmen die Kalroben einen erneuten Anlauf, um die neue Fastnachtskampagne gebührend zu eröffnen. Damit die Bevölkerung von Großkalrobien und drum herum diese närrische Aktion vor dem Rathaus miterleben kann, wurde sie ganz unbürokratisch auf Samstag, den 13. November verlegt. Frei nach dem Motto „Der Bürgermeistersessel ist nun wieder frei, bis Aschermittwoch regiert dort die Narretei“, werden die Igersheimer Narren deshalb Punkt 11.11 Uhr in Begleitung des Historischen Deutschorden-Spielmannszuges und unter der Regie von Ehrenpräsident Henry Schäfer zu dieser bedeutsamen Tat schreiten, um bis Aschermittwoch die Amtsgewalt im Igersheimer Rathaus zu übernehmen.

Geeignete Aufgabe

Die Kalroben werden dem Gemeindeoberhaupt eine andere für ihn geeignete Aufgabe zuweisen, um diese Zeit sinnvoll und ganz im Sinne der Igersheimer Narren zu überbrücken. Im letzten Jahr wurde der Bürgermeister von den Kalroben zum Oberschaffner der neuen Intercity-Haltestelle Igersheim ernannt. Man darf gespannt sein was den Igersheimer Narren eingefallen ist, um den Bürgermeister vorübergehend einen neuen Job zu besorgen.

Treffpunkt für alle an der Aktion „Rathauseinnahme“ teilnehmenden Aktiven Kalroben ist am Samstag, den 13. November, um 10 Uhr am Vereinsheim an der Harthäuser Straße. Der Vorstand bittet um pünktliches Erscheinen, damit der Marsch in Richtung Möhlerplatz, über die Schulstraße, Bahnhofsstraße und Bad Mergentheimer Straße rechtzeitig um 10.30 Uhr beginnen kann. Aus organisatorischen Gründen muss das Vereinsheim geschlossen bleiben, die Bewirtung am Möhlerplatz übernimmt die FG Kalrobia selbst.

Die Fastnachtsgesellschaft gibt in diesem Zusammenhang bekannt, dass am Möhlerplatz während der Veranstaltung die 3G Regelung gilt. Sollte die Alarmstufe ausgerufen werden und 2G greifen, behalten sich die Kalroben vor, die Veranstaltung kurzfristig abzusagen. Informationen hierzu auf Facebook und www.kalrobia.de. habe