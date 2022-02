Viele Schweineerzeuger geben auf

Schlechte Preise und die Schweinepest belasten die Schweinehalter in der Region Hohenlohe-Franken. Das wurde bei einer virtuellen Sprengelversammlung der UEG Hohenlohe-Franken deutlich.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Adolzhausen. Die Unabhängige Erzeugergemeinschaft (UEG) Hohenlohe-Franken veranstaltete für ihre Mitglieder eine virtuelle Sprengelversammlung, die mit über 120 Teilnehmern gut besucht war. Im Mittelpunkt standen die Ausbreitung der Afrikanischen Schweinepest (ASP) in Ostdeutschland und die katastrophale Lage am Schweinemarkt.

Geschäftsführer Uwe Rüttiger zeigte die Entwicklung der Stückzahlen der UEG im letzten Jahr auf und musste feststellen, dass viele Sauenhalter im Jahr 2021 aufgehört haben. So hat die UEG einen Rückgang bei der Ferkelvermarktung von rund 74 000 Tieren oder 13,5 Prozent verzeichnet. Die Preise sind um 25 Prozent auf einen Notierungspreis von 35,77 bei 25 kg gefallen.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

UEG setzt auf Qualitätsprogramm

Ähnlich verhielten sich die Mastschweinepreise, die um 15 Prozent auf einen Basispreis von 1,33 Euro je kg Schlachtgewicht gefallen sind. Zur Zeit liegt der Schweinepreis bei 1,20 Euro und müsste bei 1,90 Euro liegen, um alle Kosten zu decken und auch eine Entlohnung der Arbeit zu haben.

Allerdings hatte die UEG bei der Mastschweinevermarktung einen Zuwachs von fast 30 000 Tieren, der vor allem auf eine Ausweitung des Gutfleischprogrammes mit der Edeka zurückzuführen ist. Insgesamt hat die UEG 781 000 Tiere erfasst, 47 000 oder sechs Prozent weniger als im Jahr 2020. Die UEG setze schon seit vielen Jahren auf Qualitätsfleischprogramme, heißt es in einer Pressemitteilung der Vereinigung. So liefern die Bauern an Kaufland, REWE und vor allem an Edeka Südwest Schweine, die nach höheren Tierwohlstandards gehalten werden. 80 Prozent aller UEG-Schweine sind in diese Qualitäts- und Regionalprogramme integriert. Mit den Abnehmern wurde ein Mindestpreis vereinbart und dadurch konnten die UEG-Bauern in dieser schwierigen Marktsituation überhaupt überleben.

Der enorme Preisrückgang ist in erster Linie der Corona-Pandemie geschuldet. Die politische Unterstützung durch Hilfen des Staates sei unbefriedigend und im Vergleich zur Autoindustrie, die massiv durch Kurzarbeitergeld unterstützt woren sei und dabei Rekordgewinne verbuche, einfach nur „lächerlich und ungerecht“, kritisieren die Landwirte.

AdUnit Mobile_Pos4

AdUnit Content_3

„Brutal ausgenutzt“

Ein weiteres Problem der Coronaproblematik ist die Konzentration des Lebensmittelhandels. Über die vier großen Lebensmittelhändler werden inzwischen zirka 80 Prozent der Lebensmittel vertrieben. Diese Macht werde vor allem von den Diskontern „brutal ausgenutzt“, hieß es in der Sprengelversammlung. In dieser für die Landwirtschaft so schwierigen Zeit haben die Händler im Fleischbereich ihre Spannen um bis zu 25 Prozent ausgedehnt.

Zu diesem enormen Preisrückgang kommen jetzt auch noch die enormen Kostensteigerungen im Bereich Futter und Energie dazu. Ganz klar, dass sich viele Schweineerzeuger die Frage stellen, warum sie die Bürger mit hervorragendem Fleisch versorgen sollen, wenn dabei der eigene Betrieb ruiniert werde.

Allerdings sieht Rüttiger die Zukunftsaussichten positiv. Die Nachfrage auf dem Weltmarkt wird in den nächsten Jahren steigen. Zudem hat der deutsche Lebensmittelhandel sich zur deutschen Herkunft bekannt und will bis Ende 2022 nur noch Schweinefleisch aus deutscher Herkunft anbieten. So besteht ein Fünkchen Hoffnung für das laufende Jahr zu einer Entwicklung zu besseren Preisen.

Ein weiteres Damoklesschwert liegt über der Schweinehaltung mit der Ausbreitung der Afrikanischen Schweinepest. Die für den Menschen unproblematische Tierseuche ist vor Jahren von Russland ausgehend über Polen durch Wildschweine nach Deutschland gelangt. Bisher ist sie hauptsächlich in Brandenburg und Sachsen an der polnischen Grenze aufgetaucht. Aber erst vor kurzem ist ein Fall in Mecklenburg Vorpommern aufgetreten, der wahrscheinlich durch das Wegwerfen von Speiseresten durch einen LKW-Fahrer, verursacht wurde.

Autobahn als Einfallstor?

Dieser Gefahr sind natürlich auch die Bauern in Hohenlohe ausgesetzt. Gerade die A 6 ist eine Transitstrecke. Wenn hier ein LKW- oder ein Autofahrer Reste von einer Wurst wegwirft und dieser Rest von einem Wildschwein gefressen wird, so ist diese für Schweine höchst ansteckende Seuche schnell in der Region angelangt.

Dr. Günter Roß von der Veterinärabteilung des Landwirtschaftsministeriums in Stuttgart erläuterte den Schweinebauern, welche Restriktionen bei einem Ausbruch bei Wildschweinen oder auch Hausschweinen auf die Schweinehalter und auch andere Tierhalter zukommen. Um den ASP-Ausbruch werden dann verschiedene Schutzzonen und Überwachungszonen gebildet, die zu einer massiven Einschränkung der Tierhaltung und Vermarktung führen.

Gravierende Folgen

Im unmittelbaren Ausbruchsgeschehen, der Sperrzone 1, entsteht vorerst ein kompletter Stillstand. Auch der Transport anderer Tierarten ist nicht mehr möglich. Gleichfalls betrifft es auch das Abernten von Feldern oder die Gülleausbringung. Es wird das Ziel verfolgt, eine Verbreitung des Virus aus dem Kerngebiet zu vermeiden. Um den zentralen Ausbruch werden dann zur Absicherung weitere Sperrzonen und Überwachungszonen gebildet. So kann man davon ausgehen, wenn ein Schweinepestfall an der A 6 festgestellt wird, dass im Radius von 40 km alle Betriebe mit Schweinehaltung von Restriktionen betroffen sind.

Welche Auswirkungen das auf die Vermarktung hat, erläuterte Host Krüger, Geschäftsführer der Erzeugergemeinschaft Fläming aus Brandenburg. Seine Bauern haben im Herbst 2020 die ersten Restriktionen nach dem Ausbruch der ASP bei Wildschweinen in Brandenburg erleben müssen. Die Vermarktung von Schweinen war über Wochen gar nicht mehr möglich. Obwohl das Fleisch eines von ASP infizierten Schweines für den Menschen unbedenklich ist, sind doch massive Vorhalte zum Abverkauf vorhanden. Um überhaupt wieder eine Vermarktung in Gang zu setzen, mussten die Bestände umfangreiche Blutproben bei den Tieren entnehmen um den Nachweis zu erbringen, dass die Tiere nicht infiziert sind.

Eva Sailer vom Schweinegesundheitsdienst Baden-Württemberg ist extra für die Beratung von Biosicherheitsmaßnahmen zur Vermeidung von einer Einschleppung von Seuchen zuständig. Sie besucht die Schweinebetriebe und berät sie, wie die hygienischen Standards verbessert werden können und was im praktischen Betrieb zu beachten ist, um die ASP nicht in den Betrieb einzuschleppen. Einigen Betrieben ist gar nicht bewusst, dass die ASP über Kleider, Schuhe, Futtermittel, Stroh oder Transportfahrzeuge übertragen werden kann. So müssen Futtermittel oder Strohlager vor Wildtieren oder auch Vögeln geschützt werden und auch der Zugang von fremden Personen auf dem Betrieb möglichst eingeschränkt werden.

Vorsitzender Matthias Frieß resümierte, dass jeder Betrieb die Empfehlungen umzusetzen habe, denn ein ASP-Eintrag in einen Betrieb wäre seiner Einschätzung nach mit der Todesstoß für die Hohenloher Schweinehaltung. Er appellierte auch an die Landkreisverwaltungen, die Abfallkörbe an den Parkplätzen regelmäßig zu leeren, denn wenn dort Essensreste mit ASP-kontaminiertem Fleisch herausfallen und ein Wildschwein sie aufnimmt, habe man einen unermesslichen Schaden in der hiesigen Schweinehaltung.