Viele Informationen in gebündelter Form

Künzelsau. Wann ist wo was in Künzelsau geboten? Das fasst die dritte Ausgabe der Broschüre „In Künzelsau ist was los“ für den Zeitraum von Oktober 2021 bis April 2022 kompakt zusammen. Das Heft präsentiert neben dem städtischen Kulturprogramm weitere Veranstaltungen und Aktionen von verschiedenen Akteuren in Künzelsau. Dazu zählen nicht nur die vielfältigen Angebote und Veranstaltungen im Kunst- und Kulturbereich, sondern auch Erlebnistouren, Stadtführungen oder die Rad- und Wanderwege in und um Künzelsau.

„Nach der langen Zeit mit den Corona-bedingt eingeschränkten Möglichkeiten möchten sich die Menschen wieder treffen, Konzerte und Theater besuchen“, so Bürgermeister Stefan Neumann. „Ich freue mich, dass wir nach den Open-Air-Veranstaltungen im Sommer in der Innenstadt jetzt im Winterhalbjahr endlich wieder unser städtisches Kulturprogramm anbieten können.“

Breite Zielgruppe

Die neue Broschüre „In Künzelsau ist was los“ ist auch im Rathaus in Künzelsau zu haben. © Stadtverwaltung Künzelsau

Die Broschüre richtet sich an eine breite Zielgruppe. Sowohl Einwohner als auch Besucher und Unternehmen sollen angesprochen werden. Die Broschüre wird im April als Frühjahr- und Sommerausgabe und im Oktober als Herbst- und Winterausgabe aufgelegt.

„Es ist schon eine Herausforderung möglichst viele Informationen über Aktivitäten in einem Zeitraum von ungefähr einem halben Jahr in einer gedruckten Ausgabe darzustellen“. Da sind sich Helen Bühler, Renate Kilb und Laura Asum vom Kultur- und Marketing-Team der Stadtverwaltung Künzelsau einig. „Aktuell schwingt auch wegen der Pandemie noch ein gewisser Unsicherheitsfaktor mit“, räumt Helen Bühler ein.

„Aber bei den ‚Sommer in der Stadt‘-Veranstaltungen konnten wir Erfahrungen mit den Hygiene- und Sicherheitskonzepten sammeln und hoffen, möglichst alle geplanten Events durchführen zu können.“ Renate Kilb, bei der Stadtverwaltung für die Konzerte im Sommer und Kultur-Veranstaltungen zuständig, ergänzt: „Die Resonanz unserer Besucherinnen und Besucher im vergangenen Sommer spornt uns an, auch im Winterhalbjahr gesellschaftliche Ereignisse anzubieten – und vor allem mit den erforderlichen Pandemie-Vorgaben auch zum Gelingen zu bringen“

Ab sofort ist die neue Broschüre „In Künzelsau ist was los“ im Umlauf und im Bürgerbüro im Künzelsauer Rathaus und in den Geschäften in Künzelsau erhältlich. Außerdem ist die Broschüre als PDF-Dokument unter www.kuenzelsau.de/inkuenzelsauistwaslos zu finden.

Absagen, Änderungen oder Terminverschiebungen von den im Heft abgedruckten Veranstaltungen sind aufgrund von Corona auch kurzfristig möglich.