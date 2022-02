„Viele Hände, schnelles Ende“

Elpersheim. Nachdem die Elpersheimer Taubertalhalle fertiggestellt ist, haben die Landfrauen des Ortes zu einer Reinigungsaktion der Örtlichkeit aufgerufen. Der Ortschaftsrat hatte die Idee, die „Feinreinigung“ der Halle in die organisatorischen Hände der Landfrauen Elpersheim zu legen. Mit Flyern und in den sozialen Medien suchte der Vorstand unter dem Motto „Viele Hände schaffen ein schnelles Ende“ freiwillige Helfer für diese Aktion. Zahlreiche Frauen und ein Mann fanden sich ein und begannen mit der Säuberung der Garagen für die Sportgeräte. Auch Helfer des Fördervereins der Astrid-Lindgren-Schule Elpersheim samt Schulleiterin standen in den Startlöchern, um die Geräte aus der Schule wieder in die Halle zu räumen. Dort waren diese zum Großteil während der Sanierungsphase zwischengelagert worden. Stundenlang wurde geputzt und gewienert, bis sämtliche Räume glänzten.

Sobald die Schließanlage geliefert wurde, kann die Halle genutzt werden. MiWi

