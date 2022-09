Die AWV-Fraktion im Crailsheimer Gemeinderat will an markanten Bereichen in der Stadt Kameras einsetzen, um Vermüllung und Sachbeschädigung einzudämmen.

Mit Farbe beschmierte Wände, Müll und Glasscherben vor dem Kindergarten, ein Feuer in den Hackschnitzeln auf einem Spielplatz – im Crailsheimer Stadtgebiet ist es in den vergangenen Monaten immer wieder zu illegalen Müllablagerungen und

...