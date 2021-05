Verstoß gegen die gesetzliche Neutralitätspflicht

Obersontheim. Im Rahmen des Wahlprüfungsverfahrens der Bürgermeisterwahl in Obersontheim Landkreis Schwäbisch Hall) wurden nach einer Pressemitteilung des Landratsamtes „Sachverhalte festgestellt, die im Ergebnis zur Ungültigkeit dieser Wahl führten“. Diese Sachverhalte seien auch in einem Wahleinspruch kritisch benannt worden, den insgesamt 59 Wahlberechtigte unterzeichneten, wie es in der Pressemitteilung weiter heißt.

Gegen Vorwürfe zur Wehr gesetzt

Dabei ging es laut Landratsamt um eine privat verfasste Pressemitteilung des Wahlsiegers Franz Novák und des Kämmerers der Gemeinde Obersontheim, die vom Rathaus Obersontheim wenige Tage vor der Wahl veröffentlicht worden war. Die Pressemitteilung wandte sich gegen die Aussagen in einem anonymen WhatsApp-Post, in dem der Bewerber Franz Novák beschuldigt wurde, er habe den Gemeindekämmerer massiv bedrängt. Der genaue Wortlaut dieser Pressemitteilung lautete wie folgt: „Pressemitteilung zur Wahl des Bürgermeisters der Gemeinde Obersontheim am 28. März 2021.

Im Vorfeld zur Wahl des Bürgermeisters am 28. März 2021 ist aktuell eine Mail bzw. eine WhatsApp-Nachricht unterwegs, die sich auf ein Gespräch zwischen dem Bewerber Herr Franz Novák und dem Kämmerer der Gemeinde, Herr Jonathan Richter, bezieht. In diesen Sozialen Medien werden massive Anschuldigungen gegen Herrn Novák erhoben. Diese entsprechen in keiner Weise der Wahrheit und werden von den Teilnehmern des Gespräches gemeinsam vehement zurückgewiesen.“

Die Veröffentlichung dieser Pressemitteilung erfolgte auf der Homepage und der App der Gemeinde Obersontheim. In diesen Veröffentlichungen liegt nach Aussage des Landratsamtes „ein Verstoß gegen die der Gemeinde gesetzlich auferlegte Neutralitätspflicht im Bürgermeisterwahlkampf“ vor.

„Unzulässige Beeinflussung“

„Dass die Veröffentlichung der Pressemitteilung zur Ungültigkeit einer Bürgermeisterwahl führen soll, könnte zunächst überraschen. Eine private Veröffentlichung dieser Mitteilung hätte keine Auswirkungen auf die Gültigkeit der Wahl gehabt. In diesem Fall war es so, dass mit den Veröffentlichungen der Pressemitteilung durch die Gemeinde beim Wähler der Eindruck entstehen konnte, es handele sich hierbei um eine amtliche Mitteilung der Gemeindeverwaltung. Dadurch liegt nach den kommunalwahlrechtlichen Vorschriften wegen des begünstigenden Inhalts der Pressemitteilung eine unzulässige Wahlbeeinflussung und damit eine Verletzung der Neutralitätspflicht der Gemeinde vor“, erklärt Landrat Gerhard Bauer.

„Wegen des knappen Wahlergebnisses von nur 16 Stimmen Vorsprung bestand auch eine hinreichende Wahrscheinlichkeit, dass sich dieser Umstand auf das Ergebnis der Wahl ausgewirkt hat“, so Steffen Baumgartner, Leiter der Kommunalaufsicht im Landratsamt.

Drei Möglichkeiten

Zum weiteren Verlauf gibt es nun nach Angaben des Landrats drei Möglichkeiten: Bleibt die Entscheidung des Landratsamts unangefochten, wird die Gemeinde eine neue Wahl ausschreiben und durchführen. Dasselbe gilt für den Fall, dass gegen die Entscheidung geklagt wird und das Gericht die Entscheidung bestätigt. Die dritte Möglichkeit wäre, dass im Klageverfahren die Entscheidung des Landratsamts aufgehoben wird. Dann würde das Landratsamt verpflichtet, die Gültigkeit der Wahl festzustellen.

16 Stimmen entscheiden

Der Obersontheimer Amtsinhaber Siegfried Trittner war nach 28 Jahren nicht mehr zur Wahl angetreten. Der 43-jährige vierfache Familienvater Franz Novák hatte bei der Bürgermeisterwahl im zweiten Wahlgang am 28. März lediglich 16 Stimmen mehr geholt als der Mitbewerber Martin Keller-Combé und sich damit den Sieg denkbar knapp geholt. Christian Hock landete auf dem dritten Platz.

Im ersten Wahlgang hatte keiner der Bewerber die erforderliche Mehrheit erreicht, so dass am 28. März eine Stichwahl nötig geworden war.