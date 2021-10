Versagen auf breiter Linie

In letzter Zeit kann man ohne weiteres zu dem Eindruck kommen, dass unsere Heimat zu einem Gewerbegebiet verkommt, in dem nur noch Strom erzeugt wird. Von allen Seiten kommen Meldungen in der Presse, die über Windräder-, Photovoltaik-, Erdwärme- usw., planungen berichten. Sogar wertvolle Ackerböden sollen dazu benutzt werden.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Am 16. Oktober 2021 steht in der Presse „Wann wird der Windpark Realität?“ in einer festgelegten Konzentrationszone im Raum Dainbach-Althausen-Bobstadt.

Ich hoffe, dass der Windpark dort nie Realität wird – unsere Natur ist wichtiger als Geld. Wir dürfen uns nicht länger missbrauchen lassen – unser Lebensraum muss erhalten bleiben – für den Fremdenverkehr ist das eine Voraussetzung. Wo gibt es noch die Landschaft, in der man die Seele baumeln lassen kann? Wie will ich den bestehenden Wald genießen, wenn dort die Windräder lärmen?

Wer hat schon ein Hilfsmittel, wie die „Romantische Straße“, die 1935 in Betrieb ging. Von Würzburg bis nach Füssen (durchs Taubertal) international bekannt und gefragt. Dazu kommt noch unser Radweg, oft prämiert und bestens bekannt und beliebt. Wir können mit Pfunden wuchern, um die wir beneidet werden.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Leider hat unser ehemaliger Landrat Frank die Windkraft zu stark gefördert. In der Presse bezeichnete er sich als „Lokomotive für die Windkraft“. Fakt ist daher: Im „Ländle“ stehen zurzeit 750 Windräder. Im Main-Tauber-Kreis stehen davon 146 und im Stadtgebiet Weikersheim 23 (die 23 sind in 146 enthalten). Fakt ist daher: Nahezu 20 Prozent der Windräder stehen im Main-Tauber-Kreis (war das fair?).

Weiter mit den Zahlen: Ich meine wir haben 34 Landkreise im Ländle. Wenn also alle Landkreise „Lokomotive“ gemacht hätten, wären wir im Besitz von 4964 Windrädern (34 mal 146). Aus den Zahlen geht einwandfrei hervor, dass alle Verantwortlichen restlos versagt haben. Jetzt sollen die seitherigen „Nichtbauer“ aktiv werden. Basta.